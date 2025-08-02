Яка різниця? Він чудово виконує функції відмазки для пояснення, чому нарешті було прийнято рішення.

Бо не можна говорити людям, що "на нас накричали" або "сказали, що не буде грошей". Змусили, одним словом. Це звучить не по-державницьки.

І тому треба причину. Чому сумнівалися, затягували, але потім передумали. Щось же має статися. І це щось – поліграф. Який розвіює сумніви у примарному російському впливі. Це ж як у законі з НАБУ. Якщо місяць через анонімні телеграм-канали розповідати про примарний російський вплив на НАБУ, то потім треба пояснити, куди цей потужний вплив зник. І от з'являється поліграф. Читайте також: "Внєшнєє управлєніє" як перехідний червоний прапор

Поліграф — це універсальний порятунок обличчя. І нехай. Головне – результат. Головне, щоб був, нарешті, призначений голова БЕБ, що виграв чесний і прозорий конкурс.

І так, в ідеальному світі поліграф би не знадобився. Але в ідеальному світі голову БЕБ було б призначено наступного дня після рішення комісії. А зараз в нашому не ідеальному світі це позитивна новина. Бо вона каже, що ризикувати фінансуванням ніхто не готовий. Вона каже, що західні партнери не просто так дзвонили. Ба більше, вона каже, що вони дзвонили й не зупинились тільки на питанні відновлення інституційної незалежності НАБУ і САП. Тому ми бачимо що і реформа митниці починає рухатись.