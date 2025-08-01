Теза про "внєшнєє управлєніє" - це як перехідний червоний прапор, який проросійські партії в Україні передають одне одному у спадок. Тепер цей прапор підхопила "Юля".

Для особливо обдарованих наголошу, що євроінтеграція за визначенням передбачає часткове делегування свого суверенітету до європейських інституцій.

У відповідь усі учасники ЄС щось отримують: економічно більші країни — доступ на нові ринки та політичний вплив, менші — дотації з Брюсселю та успішні реформи.

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І ніхто особливо не скаржиться — навіть Угорщина, яка попри антиєвропейську риторику дуже ласа до траншів від ЄС, заради яких, власне, часто і шантажує Брюссель українським питанням.

І от тільки проросійським агітаторам ніколи не давала спокою інтеграція України до європейських та євроатлантичних структур. Ще до великомасштабної війни я на різних ефірах наслухався про "внешнєє управленіє" від різних медведчуків та мураєвих, і думав, що вже цього ніколи не почую. Але ж ні — нині знову у політичному натовпі прорізалися верески про "внешнєє управлєніє". Ще трохи й почуємо про "НАТА нам не нєда" і щось про злих "англосаксів".

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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