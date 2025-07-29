Криза режиму одноосібної влади
Це не просто молодіжний протест за незалежність антикорупційної системи
Політична криза, з якої можуть бути різні способи та напрямки виходу, але немає доброго для нинішньої влади.
Або президент усвідомить необхідність не просто повернутися до попереднього стану, а критичну потребу щось змінювати у своєму оточенні, або його (і потенційно нас) чекає катастрофа.
На мою думку, вихід і для нього, і для країни лежить у відновленні дії Конституції України. Тут багато аспектів де вона була викривлена з 2019 року.
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Ключова передумова нормалізації — в поверненні до системи парламентсько-президентської республіки, обранні відповідального голови Верховної ради та уряду національної довіри.
І, відповідно, повернення до ЗСУ генералів, звільнених через нелояльність Банковій.
Бо інакше ми війну не виграємо і ворога не здолаємо.
Так, говорячи політологічною мовою, нам потрібен новий "пакт еліт", який може стати новим суспільним договором. Спочатку виживання країни, все інше — потім.
І це критично залежить від поведінки нинішнього президента.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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