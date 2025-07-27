Повернення до того, як раніше було, вже замало. Необхідно рятувати імідж країни та відновити легітимність влади .

Серед них ефективними й такими, що можна реалізувати в досить короткі терміни, можуть бути:

1. Негайне призначення керівника БЕБ.

2. Звільнення "зашкварених" високопосадовців.

3. Припинення витрачання податків людей на неефективні проєкти через бюджет на марафон Єдиних новин. Та й сам цей марафон себе вичерпав.

4. Зміни в інформаційній політиці, зокрема, скасування протизаконних рішень, які блокують повноцінну роботу частини українських медіа.

5. Відмова від застосування "сурогатного санкційного механізму" замість Конституції та законів саме проти українських громадян, що перебувають до того ж в Україні.

6. Відновлення безпосереднього й чесного зв'язку влади із суспільством.

7. Повернення суб'єктності Верховній Раді України. Посилення функції парламентського контролю за діями виконавчої влади.

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8. Переформатування коаліції, згідно із Конституцією та законами України та створення Уряду народної довіри.

9. Запровадження механізму ротації для державних службовців (включно з правоохоронними структурами): рік роботи ближче до українсько-російського кордону чи фронту, рік — в більш безпечних областях України та столиці.

Для дипломатів (насамперед, послів, представників при міжнародних організаціях та генеральних консулів) - обов'язкове повернення в Україну після довгострокового відрядження, а також припинення зловживанням горизонтальними призначеннями (з однієї країни за кордоном зразу в іншу).

10. Головне: створення максимально ефективного й залученого в забезпечення оборони країни надійного тилу:

підвищення ефективності державного управління, включно з боротьбою з корупцією;

переведення країни на воєнні рейки економіки загалом та промисловості зокрема;

підсилення боротьби з російською агентурою та російськими наративами, зокрема через підконтрольні ворогу так звані церковні організації;

припинення спроб політичного переслідування та незаконного використання правоохоронної системи.

Все має бути спрямоване на боротьбу з ворогом, а не політичними опонентами!