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OPINION

Приємно, коли наші вороги самі себе б’ють по яйцях

Віктор Андрусів
10 лютого, 2024 субота
12:00
Погляд Віктор Андрусів

Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону — хороша новина

Що ж, приємно, коли наші вороги самі себе по яйцях б’ють. Я очікую, що за результатами цього божевільного потоку ми нарешті отримаємо хороші новини, і ще й буде ріст підтримки ‘України серед американських виборців. І ось чому.

1. Отже, Путін вирішив нагородити три мішки своєї маячні про історичні землі, придуману націю і події 400 років давності. І все це він зробив для американської аудиторії. Які висновки з цього має зробити звичайний американець? Виходить, що сучасні американці живуть на історичних землях Британії (або навіть індіанців), взагалі не є окремою нацією, і повинні добровільно вернутись в підданство британського короля?

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2. Пасаж про Гітлера, який чемно попросив Польщу вернути "ісконні" німецькі землі в Данцігу — взагалі на голову не налазить. Кращого способу повідомити всім, що Путін сповідує ідеологію неонацизму — навіть не придумати.

3. Усі розмови про необхідність домовлятись звелись до простої тези, що суть домовленості — визнати російські завоювання. Однак, в обмін на що це має відбутись, яка вигода від цього Заходу — навіть не натякнув.

4. Путін підтвердив ключову свою тезу, що домовлятись він не з Україною хоче, а з Заходом. Дякую йому за це нагадування, бо на Заході люди думають, що війна це про наші з ним проблеми, і ми можемо їх вирішити між собою.

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Я думав, що Кремль використає інтерв'ю для атаки на політику Байдена, буде гратись в добру ображену овечку, готову всім допомагати, буде закликати до партнерства і спільної відповідальності за безпеку у світі тощо. Це могло б серйозно посилити меседжі про необхідність припинити підтримку України, домовитись і забути про все.

А так перед американцями представ "йоб**тий на всю голову” диктатор.

Дякуємо, Такере!

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
журналісти
Володимир Путін
Захід
історія України
Війна з Росією
пропаганда
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