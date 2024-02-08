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OPINION

Казус Дюранті. Такер Карлсон і голосування у Сенаті за допомогу Україні

Віктор Шлінчак
8 лютого, 2024 четвер
18:04
Погляд Віктор Шлінчак

Сьогодні вночі американський журналіст Такер Карлсон викладе записане у Москві інтервʼю з Путіним

Водночас в Сенаті розглядатиметься питання української підтримки.

Збіг? Не думаю…

За цю "спецоперацію" Росія мала б нагородити Карлсона (якщо ще цього не зробила). Інтервʼю, адресоване американцям, здатне дійсно вплинути як на внутрішньополітичні розклади у США, так і на сприйняття "нового бачення Росії". А воно у нас відомо яке. З Мюнхенської конференції безпеки - 10 лютого 2007-го, де Путін закликав повернутися до умов Варшавського договору.

Поява Карлсона у Москві — це великий подарунок Путіну за місяць до так званих виборів президента. Це — трибуна на багатомільйонну аудиторію Штатів, здатна внести сумʼяття в уми пересічних громадян, які ще не знають, що кожне слово очільника Кремля — маніпуляція і брехня. Але ж як хочеться в ці "солодощі" вірити…

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Штати вже мали справу зі схожим персонажем, який був оспівувачем величі Радянського Союзу. Ним був американський репортер New York Times Волтер Дюранті. За серію репортажів про чудеса індустріалізації та колективізації в Радянському Союзі він навіть отримав Пулітцерівську премію (досі, до речі, її присудження не скасовано). Дюранті теж брав інтервʼю у Сталіна, наполегливо заперечував факт Голодомору, а появу концентраційних таборів у Сибіру пояснював шансом для вʼязнів, щоб переродитись і влитися в радянський народ.

Щось подібне буде й у Карлсона. Немає жодного сумніву.

Цікаво, якою буде на це реакція Білого Дому?

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
журналісти
Володимир Путін
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога Україні
пропаганда
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