Але, повторюся — це лише каталізатор певних процесів (схоже, на угоду з ЄС Трамп відводив цих самих 50 днів, а те, що угода підписана вже — прискорює інші процеси).

Що перебуває у підводній частині цього айсберга, можна лише здогадуватися. Але спробуймо висунути навіть не версії, а гіпотези щодо подальших дій Трампа.

1. Я не вірю ні в які різкі дії Трампа для ескалації ситуації з судноплавством в Балтійському морі. Вірогідність того, що в серпні почнуть масово затримувати російські танкери, мізерна. Так само ніхто завтра не прийматиме закон Грема.

2. Все, що зараз робить Трамп, націлене не стільки на Росію, скільки на Китай. Домовленості з ЄС розвʼязали йому руки: Європа буде рухатися в фарватері США і майбутні переговори з Китаєм передбачають в більшості випадків спільну позицію ЄС та США. Ринок ЄС, нагадаю, так само важливий для Китаю, як і ринок США.

Читайте також: Новий ультиматум Путіну від Трампа: Америка точно не має наміру здавати Україну 3. Зараз є два варіанти розвитку подій: Трамп спробує прискорити переговори з Китаєм і спробує вийти на якісь домовленості в найкоротший час (і тоді він справді може поїхати на святкування перемоги Китаю над Японією, як переможець). Поки цей варіант не виглядає аж надто реалістичним, хоча ні Китай, ні США точно не хочуть торгових ескалацій чи, тим більше бойових дій. В цьому випадку, справді, в найкоротший час Китай почне тиснути на Росію задля припинення бойових дій, а нас США буде змушувати до жорстких компромісів (яких — можна фантазувати, хоча всі опції й так відомі).

4. Другий варіант — в найближчі пару тижнів Трамп підпише певну угоду між США, Індією та країнами Перської затоки з заміщення російської нафти, й тоді вже візьметься за переговори з Китаєм.