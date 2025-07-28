Ще під час своєї першої каденції Трамп змусив американські ЗМІ сформулювати принцип того, як слід його розуміти: "Сприймайте його всерйоз, але не буквально" (take him seriously, but not literally). Саме тому всі його заяви щодо строків варто трактувати як: "Щось точно станеться, але що саме і коли — невідомо". Власне, це ми й спостерігаємо впродовж останніх шести місяців.

Американський президент може скільки завгодно повторювати, що "це війна Байдена". Але він точно усвідомлює: повна й беззаперечна перемога Росії — завоювання Москвою великої країни в центрі Європи — стане величезною поразкою для США і для нього особисто. Поразкою значно масштабнішою, ніж в Афганістані чи будь-де в американській історії. З катастрофічними наслідками для Сполучених Штатів.

Читайте також: Трамп вирішив дати Путіну 10-12 днів на примирення з Україною замість 50. У Зеленського відреагували Нескладно здогадатися, що перемога Росії лише зміцнить її впевненість у правильності обраного шляху та допустимості використаних методів. Тому "після перемоги" вона прагнутиме рухатися далі — і робитиме це дуже швидко. Поки європейський військово-промисловий комплекс ще не запрацював на повну, а здобутий росіянами бойовий досвід залишається актуальним. До того ж заводи з виробництва "шахедів" іще не зупинено для переходу в "мирний режим" — бо куди подіти тисячу дронів на місяць, якщо не запускати їх щодня?

Отже, якщо зараз перед США стоїть питання про постачання Україні снарядів і ракет, то у разі перемоги Росії постане інше питання — про виряджання американських військ до східних кордонів НАТО. І чи готові Сполучені Штати відмовитися від своїх зобов’язань у межах НАТО та фактично здати Європу Росії?

Саме тому для Дональда Трампа принципово важливо, щоб Росія не перемогла, а Україна вистояла. І чим далі, тим більше США будуть готові інвестувати в досягнення цієї мети. Наприклад, уже кілька тижнів поспіль Державний департамент США регулярно повідомляє про нові схвалені пакети військової допомоги для України: засоби ППО, артилерійські установки M109, ракетні системи HAWK тощо.