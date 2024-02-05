Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про бойових генералів і сценаристів
OPINION

Про бойових генералів і сценаристів

Володимир Омелян
5 лютого, 2024 понедiлок
16:00
Погляд Володимир Омелян

Оскільки деякі мудрагелі запустили стару-нову пісню нагородження непричетних і покарання невинуватих, то я коротко нагадаю

До початку повномасштабної війни саме генерал Наєв на виконання наказу Головнокомандувача розгорнув Сили Оборони не допустив оточення військ у Донецькій і Луганській областях в районі ООС. Попри відсутність політичних рішень, військові взяли всю відповідальність на себе з оборони держави!

Початок війни Наєв самостійно (без ГУР) визначив, що ворог нападе 24.02 о 4.00 ранку, привів війська у готовність до відбиття агресії.

Читайте також: Армію необхідно генерувати

Під час боїв зберіг Україні вихід до Чорного моря, не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси. Зокрема, попри незадоволення Банкової, генерала Марченка було відправлено рятувати Миколаїв, бо доблесні правоохоронці у першу ж годину великої війни дременули за річку і з високого берега філософськи спостерігали, що воно з того вийде.

І Одеса вистояла тому, що заздалегідь у Наєва розкрили наміри противника наступати саме на Вознесенськ, саме туди був спланований основний удар. І ми зруйнували їхні плани.

Саме команда Головнокомандувача, до якої належить Наєв, створила умови для звільнення Харківщини. Зокрема, колишній командувач сухопутних військ Польщі особливо підкреслює заслугу Наєва, стратегія якого знекровила росіян до квітня 22 року перед харківським контрнаступом.

Читайте також: Наш ВОП із позивним "Україна" оточений з усіх боків?

Північ України звільняли генерали Ніколюк і Нестеренко. Перший Харківський наступ, коли відігнали росіян від Харкова — генерал Нестеренко.

І все це відбулося лише завдяки фантастичній жертовності українського народу і героїзму військовослужбовців.

Мета росіян була оточити та знищити Збройні Сили України. Щоб цього не допустити, військові плани довелося приховувати навіть від окремих членів майбутньої "ставки". І, як пізніше виявилося, це було правильне рішення, бо зрадників нагорі надто багато…

А про "три кільця оборони Києва", як і про фортеці Бахмут і Соледар мають розповідати ті, хто за них відповідав. Бо цих фантастичних споруд, на жаль, не було видно ні з космосу, ні на землі.

Як і не було закупівлі жодної міни чи снаряду у 2020-21 рр,, бо були повністю провалені забезпечення ЗСУ і підготовка до війни, а замість спорудження ліній оборони автодорожніми компаніями — будувалися дороги й планувалися шашлики.

Тому час фейків минув.

І брехня ваша більше не пролізе.

І відповідальність настане.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
ЗСУ
Війна з Росією
Віктор Муженко
Сергій Наєв
Читайте також:
вітер
4 лютого, 2024 неділя
Сильний вітер, дощ і мокрий сніг, - Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати 5-6 лютого
5 лютого, 2024 понедiлок
СБУ оголосила підозри у держзраді 5 українцям, серед них інженерка оборонного заводу
4 лютого, 2024 неділя
На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 лютого
16:59
Нідерланди та Йорданія скинули з літака гуманітарну допомогу польовому госпіталю в Газі
16:42
Ексклюзив
Розглядається відставка всієї команди Залужного, США не сприймають цього рішення, - військовий експерт Снєгирьов
16:41
ЗСУ випробували новий ударний дрон Shoolika mk6 від Brave1, який має нічне бачення
16:41
затримали колишню працівницю банку
У Києві затримали колишню працівницю банку, яка ошукала клієнтів на 86 млн грн
16:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:31
парламент Угорщини
Однопартійці Орбана у парламенті Угорщини зірвали засідання щодо вступу Швеції до НАТО
16:24
Іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до низки громад Херсонщини через загибель французів у Бериславі
16:09
Ірина Фаріон
Фаріон принизила переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024
15:52
новини Львова
Зрадив присязі та добровільно перейшов на бік РФ: до 15 років тюрми засудили експоліцейського із Ізюма
15:49
Кароліна Шиіно
Українка, яка перемогла в конкурсі "Міс Японія", відмовилася від титулу
15:23
фейк
"НАТО не просто грається у війну, а готується до неї": добірка маніпуляцій іноземних ЗМІ за 5 лютого
14:57
Мобілізація, повістки
Законопроєкт про мобілізацію: бізнес просить ВРУ доопрацювати документ, аби не паралізувати економіку
14:49
Пропонував віддати РФ південні регіони України: СБУ викрила посадовця Верховного Суду
14:45
На фото: MELOVIN
"Є зерно сумніву стосовно голосування": Melovin прокоментував Нацвідбір на Євробачення-2024
14:35
погода
Тепло, вогко й вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз погоди в Україні на 6 лютого
14:35
PR
Який iPhone вибрати у 2024 році: iPhone 15 Pro Max та інші варіанти
14:26
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
У січні Україна експортувала рекордну кількість продукції з початку великої війни
14:11
Португалія допоможе відбудувати школи на Житомирщині
До Києва прибули міністри освіти та закордонних справ Португалії
14:11
Оновлено
США Україна
Сенат США досяг угоди щодо кордонів включно з допомогою Україні та Ізраїлю: Маркарова назвала дату голосування
14:08
OPINION
Карл Волох
Трамп провокує антидемократичні режими
14:04
Росіяни минулого тижня збільшили інтенсивність обстрілів України майже на чверть, - МВС
13:56
У Курську робітників заводу "Електроагрегат" змушують скидатися на потреби "СВО": погрожують звільненням, - ЦНС
13:54
Іспанія
Іспанія виділить додаткові $3,8 млн агенству ООН в Палестині після того, як ключові донори призупинили допомогу
13:48
долари
Сенат пропонує заборонити використовувати гроші США для виплати пенсій в Україні. У Раді пояснили, чи є ризики для пенсіонерів
13:44
На фото: Нацвідбір на Євробачення-2024
Нацвідбір Євробачення-2024: журі, ведучі та артисти не отримували гонорарів, - ЗМІ
13:39
Огляд
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
Євробачення-2024: що відомо про Alyona Alyona та Jerry Heil, "скандальну" пісню і "фальсифікацію"
13:38
Оновлено
Херсон
Війська РФ вдарили по Херсону: є загиблі та поранений
13:27
Командував захопленням Херсонщини: СБУ оголосила заочну підозру генералу-лейтенанту ЗС РФ Резанцеву
13:16
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану ухвалив відставку уряду та призначив тимчасового прем'єр-міністра
12:54
Алексей Потелещенко
Обстріл пекарні в Лисичанську: псевдовлада підтвердила смерть так званого міністра "ЛНР" Потелещенка
12:47
Китай
У Китаї засудили до страти австралійського письменника за підозрою у шпигунстві
12:46
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Зеленський торгується з Заходом, аби посидіти подовше при владі, - політолог Цибулько
12:36
Зеленський на Дніпропетровщині відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп: подробиці
12:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Прийняття сенатської угоди в США, зміна військового керівництва в Україні та побоювання щодо перемоги Трампа на виборах. Акценти світових ЗМІ 5 лютого
12:20
ЗСУ, мобілізація
Генерал бундесверу наголосив на необхідності посилення мобілізації в Україні
12:08
імплантат для лікування ОКР та епілепсії
Американські нейрохірурги встановили в мозок жінки імплантат для лікування ОКР та епілепсії
12:00
OPINION
Володимир Горбач
Що нас чекає: новий сезон чи взагалі новий серіал?
11:55
Уперше в історії України: акваторію Сухого лиману на Одещині здадуть в оренду на 7 років
11:54
Огляд
Вітор Роке
Закриття трансферного вікна у футболі, перехід Гемілтона та перезапуск Суперліги. Головні новини світового спорту за тиждень
11:53
Пакістан, поліція
Загинули 10 людей: у Пакистані невідомі напали на поліцейський відділок, підозрюють терористів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV