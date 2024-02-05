До початку повномасштабної війни саме генерал Наєв на виконання наказу Головнокомандувача розгорнув Сили Оборони не допустив оточення військ у Донецькій і Луганській областях в районі ООС. Попри відсутність політичних рішень, військові взяли всю відповідальність на себе з оборони держави!

Початок війни Наєв самостійно (без ГУР) визначив, що ворог нападе 24.02 о 4.00 ранку, привів війська у готовність до відбиття агресії.

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Під час боїв зберіг Україні вихід до Чорного моря, не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси. Зокрема, попри незадоволення Банкової, генерала Марченка було відправлено рятувати Миколаїв, бо доблесні правоохоронці у першу ж годину великої війни дременули за річку і з високого берега філософськи спостерігали, що воно з того вийде.

І Одеса вистояла тому, що заздалегідь у Наєва розкрили наміри противника наступати саме на Вознесенськ, саме туди був спланований основний удар. І ми зруйнували їхні плани.

Саме команда Головнокомандувача, до якої належить Наєв, створила умови для звільнення Харківщини. Зокрема, колишній командувач сухопутних військ Польщі особливо підкреслює заслугу Наєва, стратегія якого знекровила росіян до квітня 22 року перед харківським контрнаступом.

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Північ України звільняли генерали Ніколюк і Нестеренко. Перший Харківський наступ, коли відігнали росіян від Харкова — генерал Нестеренко.

І все це відбулося лише завдяки фантастичній жертовності українського народу і героїзму військовослужбовців.

Мета росіян була оточити та знищити Збройні Сили України. Щоб цього не допустити, військові плани довелося приховувати навіть від окремих членів майбутньої "ставки". І, як пізніше виявилося, це було правильне рішення, бо зрадників нагорі надто багато…

А про "три кільця оборони Києва", як і про фортеці Бахмут і Соледар мають розповідати ті, хто за них відповідав. Бо цих фантастичних споруд, на жаль, не було видно ні з космосу, ні на землі.

Як і не було закупівлі жодної міни чи снаряду у 2020-21 рр,, бо були повністю провалені забезпечення ЗСУ і підготовка до війни, а замість спорудження ліній оборони автодорожніми компаніями — будувалися дороги й планувалися шашлики.

Тому час фейків минув.

І брехня ваша більше не пролізе.

І відповідальність настане.

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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