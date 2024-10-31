Ні, наразі Південна Корея не може передати нам ніяку зброю напряму. Це прямо заборонено чинними там законами. Поки вони їх не змінять — не зможуть. Тільки через треті країни або з наданням їм дозволу.

Ні, уряд України не може звертатися до уряду Південної Кореї з вимогою змінити їх закони. Бо це втручання у внутрішню політику.

Так, Південна Корея, якщо має інстинкт самозбереження, зробить все можливе, щоб Україна не дала повернутися додому якомога більшій кількості бійців з КНДР, бо це досвід.

Так, ми вже отримували корейські снаряди казуїстичною схемою через США, але це була ініціатива США.

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Так, чи отримаємо ми зброю звідти напряму залежить виключно від суверенного рішення уряду Республіки Корея. Поки такого рішення немає. Бо — дивитися пункт перший. Закон забороняє. Чи отримаємо опосередковано — ймовірно.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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