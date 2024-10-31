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OPINION

Про корейську зброю для України

Юрій Богданов
31 жовтня, 2024 четвер
18:00
Погляд

А то перемогіум змінюється зрадіумом і навпаки. А це задовбало

Зміст

Ні, наразі Південна Корея не може передати нам ніяку зброю напряму. Це прямо заборонено чинними там законами. Поки вони їх не змінять — не зможуть. Тільки через треті країни або з наданням їм дозволу.

Ні, уряд України не може звертатися до уряду Південної Кореї з вимогою змінити їх закони. Бо це втручання у внутрішню політику. 

Так, Південна Корея, якщо має інстинкт самозбереження, зробить все можливе, щоб Україна не дала повернутися додому якомога більшій кількості бійців з КНДР, бо це досвід. 

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Так, ми вже отримували корейські снаряди казуїстичною схемою через США, але це була ініціатива США. 

Так, чи отримаємо ми зброю звідти напряму залежить виключно від суверенного рішення уряду Республіки Корея. Поки такого рішення немає. Бо — дивитися пункт перший. Закон забороняє. Чи отримаємо опосередковано — ймовірно. 

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
КНДР
зброя
Південна Корея
Війна з Росією
зброя для України
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