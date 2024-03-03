Зараз, під час повномасштабної війни з Росією, наш головний Майдан відбувається на лінії бойового зіткнення.

Будь-які масові протести в той момент, коли гинуть найкращі громадяни України, був би зрадою нашого війська та допомогою РФ, і народ України це прекрасно розуміє.

Тому будь-які вкиди про Майдан 3, 4, 100500, можуть бути виключно провокацією РФ.

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Ворог ніколи нас не здолає, якщо ми самі йому в цьому не допомагатимемо.

Треба не про Майдани думати, а про забезпечення снарядами та дронами захисників України.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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