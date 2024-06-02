Про модне слово "комунікувати"
Комунікувати — це не повідомляти в одну сторону про вже прийняті рішення, особливо про помилкові
До відома: communico (роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідне від лат. communis — спільний) — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше субʼєктами з метою передавання та одержання інформації.
Комунікувати — це не повідомляти в одну сторону про вже прийняті рішення, особливо про помилкові.
Комунікувати — це і попереднє обговорення проблеми, і намагання зробити опонента прибічником свого бачення.
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Комунікувати — це почути аргументи іншої сторони, а не звинувачувати апріорі в дискредитації.
Якщо кобилу поставити позаду воза, навіть диліжанса, то такий диліжанс далеко не доїде.
Я вам більше скажу: навіть якщо хтось із членів наглядової ради Укрзалізниці раптом почне наполягати ставити локомотиви позаду пасажирських вагонів — нічого хорошого з цього також не вийде…
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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