До відома: communico (роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідне від лат. communis — спільний) — це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше субʼєктами з метою передавання та одержання інформації.

Комунікувати — це не повідомляти в одну сторону про вже прийняті рішення, особливо про помилкові.

Комунікувати — це і попереднє обговорення проблеми, і намагання зробити опонента прибічником свого бачення.

Читайте також: Чому у популістів все просто?

Комунікувати — це почути аргументи іншої сторони, а не звинувачувати апріорі в дискредитації.

Якщо кобилу поставити позаду воза, навіть диліжанса, то такий диліжанс далеко не доїде.

Я вам більше скажу: навіть якщо хтось із членів наглядової ради Укрзалізниці раптом почне наполягати ставити локомотиви позаду пасажирських вагонів — нічого хорошого з цього також не вийде…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.