Про полонених азовців, пресконференцію президента та списки на обмін
За крайні дні в мережі з'явилося багато експертів стосовно процесу обміну полоненими. Більшість людей, які не мають рідних у полоні та живуть лише з Україною в серці за кордоном, починають розповідати, що "держава робить все, "Азов" забрати неможливо", "перемовини з обміну залежать від РФ, а ви розводите паніку" і т.д.
(Текст опубліковано зі збереженням авторського стилю)
Коли стався теракт в Оленівці, жоден посадовець, жодна людина з-поміж перемовників по виходу військових з Азовсталі не вийшли й не заявили: "Вибачте, ми не змогли вберегти людей, ми не контролюємо ситуацію". Родини були сам на сам з тими страшними кадрами наслідків і списками перед очима. Саме в той час, коли треба було максимально голосно кричати про цю трагедію, її вирішили замовчати. Лише через пів року родини постраждалих самостійно почали займатися темою теракту в Оленівці.
Вчора президент Володимир Зеленський, Офіс президента України заявив, що родинам треба пояснювати, щоб ми знали всі виклики й складнощі. Ми зустрічалися протягом двох років з майже всіма очільниками установ, які вчора перерахував президент. Протягом двох років нам говорять про неможливе й замість відповідей на чіткі питання починають провокативно реагувати й дозволяти собі говорити родичам: "По-вашому, краще, щоб усіх там засипало на заводі?" Кожна зустріч нагадувала просто потік виправдань, порівнянь в крайні рази, ще й цинізму.
Також нам розповідають, що немає списків ніяких на обмін, Україна лише під час обміну по факту дізнається, кого повернуть. То як тепер Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими поясне нам, родинам, що списки все ж таки є заздалегідь відомі?
Нам не треба пояснень про те, чому наші рідні в полоні третій рік замість 4 обіцяних місяців. Нам треба їх повернення додому, УСІХ, кому обіцяли 3-4 місяці.
Коли стався теракт в Оленівці й по чатах ішли коментарі "НЕ ХВИЛЮЙТЕСЬ, там був лише АЗОВ", ми нікого не змушували плакати разом із нами, тому не змушуйте нас кожного разу радіти.
Про авторку: Анна Лобова, представниця ГО "Спільнота Оленівки"; дружина захисника Маріуполя Олега Лобова (військовослужбовець бригади "Азов"), який зазнав важких поранень під час теракту в Оленівці й досі перебуває в полоні росіян
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