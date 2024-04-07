Попередні результати місцевих виборів у Польщі, які щойно закінчилися за екзитполами:

ПіС 33,7

КО (партія Туска) - 31,9,

Третя дорога - 13,5

Конфедерація - 7,5

Лівиця - 6,8

Таким чином партії урядової коаліції набирають понад 50 відсотків.

У Варшаві перемагає у першому турі чинний мер від КО Тшасковський. Він скоріше за все кандидуватиме на президента. Його шанси дуже великі, оскільки загальна підтримка партій коаліції перевищила 50 відсотків.

Разом з тим сподівання Туска на перемогу саме його партії над ПІС через загравання з селянами не справдилися. Це дає шанс на справедливішу позицію Польщі під час перемовин про членство України у ЄС.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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