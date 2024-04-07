Про що свідчать попередні результати місцевих виборів у Польщі
Відомі попередні результати місцевих виборів у Польщі - партії урядової коаліції набирають понад 50 відсотків
Попередні результати місцевих виборів у Польщі, які щойно закінчилися за екзитполами:
- ПіС 33,7
- КО (партія Туска) - 31,9,
- Третя дорога - 13,5
- Конфедерація - 7,5
- Лівиця - 6,8
Таким чином партії урядової коаліції набирають понад 50 відсотків.
У Варшаві перемагає у першому турі чинний мер від КО Тшасковський. Він скоріше за все кандидуватиме на президента. Його шанси дуже великі, оскільки загальна підтримка партій коаліції перевищила 50 відсотків.
Разом з тим сподівання Туска на перемогу саме його партії над ПІС через загравання з селянами не справдилися. Це дає шанс на справедливішу позицію Польщі під час перемовин про членство України у ЄС.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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