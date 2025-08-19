Мирна угода — угода, після якої настає мир. Угода, після якої не настає мир, а продовжується чи може в будь-який момент продовжитися війна, не є мирною.

Перемир’я — тимчасове припинення бойових дій між сторонами, після якого бойові дії поновлюються.

Припинення вогню — практична декларація обома сторонами наміру укласти мирну угоду. Відсутність припинення вогню означає, що принаймні одна зі сторін такого наміру не має.

Капітуляція — офіційне припинення збройного опору однієї зі сторін та визнання своєї поразки на умовах, які узгоджують сторони. Будь-який правовий документ, що не містить зобов’язання припинення бойових дій, не є капітуляцією.

Гарантії безпеки — правовий документ, що встановлює безумовні зобов'язання однієї сторони надати певну допомогу іншій стороні у випадку настання конкретних обставин, що загрожують її безпеці. Читайте також: Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін Документ, що не несе правових зобов’язань або не встановлює конкретних заходів допомоги, не є гарантіями безпеки.

Запевнення — політична декларація намірів, яка не містить правових зобов’язань.

Обмін територіями — обмін території, що юридично чи фактично належить одній стороні, на територію, що юридично чи фактично належить іншій стороні. Обмін території, що юридично чи фактично належить одній стороні, на щось інше не є обміном територіями.

***