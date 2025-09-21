Протягом 1938-1939 рр. Німеччина неодноразово влаштовувала провокації на німецько-польському кордоні. Поляки, намагаючись уникнути війни з Німеччиною, всіляко стримувалися і не реагували на німецькі провокації.

І тоді німці просто переодягли есесівців у польську військову форму і самі захопили свою радіостанцію в Гляйвіці. Вони зачитали в ефір радіостанції антинімецьке послання ПОЛЬСЬКОЮ мовою. Також, як доказ нападу поляків, фашисти стратили одягнених у німецьку військову форму в'язнів німецьких концтаборів і пред'явили їх тіла як доказ польського вторгнення.

Що було потім, ви знаєте. Польща перестала існувати, як держава.

Не реагувати на провокації фашистів не допомогло. Бо фашистам не були потрібні якісь підстави для нападу. Коли вони були готові, підстави вони створили собі самі!

Так само Росія сама створить підстави для нападу на Естонію, коли буде готова. Це може бути що завгодно: від нападу на російську радіостанцію переодягнених в естонську форму вагнерівців, до тік-току з Таллінна, де російський окупант просить Путіна захистити його від депортації з Естонії.

І повірте мені, шановні естонські друзі: всім, крім вас, буде глибоко пох*й, наскільки правдоподібно путінські пропагандисти придумають історію, як ви самі напали на Росію. Так само як пасажири метро в США відвернулися, коли вбивця різав українку, інші країни відвернуться від вас, коли вас атакує Росія.

Єдина розумна стратегія, коли у вас на кордоні звір – рубати його лапи, як тільки він сунеться. Залетів літак на вашу територію хоч на секунду – валіть його! Летять дрони – валіть їх ще над територією Росії!

Тільки так, тільки показати, що ви готові битися. Бо сьогодні ви послали сигнал, що ви – легка ціль. Сьогодні ви запросили Путіна напасти, бо показали, що боїтеся чинити опір.

Для нас, українців, втратити такого союзника, як Естонія – величезна втрата! Ви потрібні нам! Ми, українці, пам'ятаємо все і пам'ятаємо, хто став поруч з нами в найтемніші часи. Естонія була там!! Ми пам'ятаємо, скільки ви допомагали і скільки допомагаєте. І ми допоможемо вам всім, чим тільки зможемо. Але! Ви маєте боротися і самі!!

Як військовослужбовець ЗСУ можу сказати, що російська армія велика і сильна, але не є непереможною. Ми чинимо спротив і ви теж можете воювати та перемагати на полі бою.

Все що вам треба зараз – уважно перечитати історію початку Другої світової й попросити своїх політиків не повторювати помилок європейських політиків 30-х років 20 століття.