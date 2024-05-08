Путін боягуз, але чверть українців бояться його ядерних погроз
За моїми скромними підрахунками, сьогоднішня хвиля російських ядерних погроз 37-ма чи 38-ма з початку повномасштабного вторгнення
Я можу помилятися, звичайно, але за моїми скромними підрахунками, сьогоднішня хвиля російських ядерних погроз 37-ма чи 38-ма з початку повномасштабного вторгнення (це заяви зроблені кимось, не нижче рангом ніж Кисельов).
Я говорив неодноразово і ще раз повторю: Путін боягуз. Поки він знаходиться при владі одноосібно, доти він боятиметься приймати рішення про "червону кнопку".
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Тому, як мінімум, в цьому питанні, можна бути спокійним. Наша проблема полягає в тому, що 26% українців бояться ядерного удару. І вся ця тріскотня націлена саме на них.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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