Я можу помилятися, звичайно, але за моїми скромними підрахунками, сьогоднішня хвиля російських ядерних погроз 37-ма чи 38-ма з початку повномасштабного вторгнення (це заяви зроблені кимось, не нижче рангом ніж Кисельов).

Я говорив неодноразово і ще раз повторю: Путін боягуз. Поки він знаходиться при владі одноосібно, доти він боятиметься приймати рішення про "червону кнопку".

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Тому, як мінімум, в цьому питанні, можна бути спокійним. Наша проблема полягає в тому, що 26% українців бояться ядерного удару. І вся ця тріскотня націлена саме на них.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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