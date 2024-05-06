Це свідчить про накопичення негараздів, попри переможні звіти російської статистики, що, як відомо, ніколи не бреше. Якщо історія повторюватиметься (а стежкозалежність, path dependence в російській історії величезна), то імперія лусне внаслідок накопичення розривів.

Читайте також: Про живучість совка

З іншого боку, це погана новина: неконтрольоване падіння уламків імперії на нашу голову не принесе нам сталого миру -- його забезпечить лише контрольований процес, а ця ідея сьогодні не популярна ні в українському суспільстві, ні в західних елітах (особливо в США), попри те, що аналітики (а за ними Європарламент та ПАРЄ) відверто вказують на це як на єдиний шлях.

Якщо історія повторюватиметься, то крихкість наших державних інституцій може спричинитися до великого лиха, як це було сто з гаком років тому. До речі, лівих настроїв у нас і своїх вистачає.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.