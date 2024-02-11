Але я зосередилася на образах Путіна на дарма. Він озвучує те, що врешті почуває 140 мільйонів росіян — образу і несправедливість.

Так, це комплекс, який проявляється після програшу Росією холодної війни із Заходом, внаслідок чого розпалася радянська постросійська імперія.

Такі комплекси потребують сатисфакції. Так, такі комплекси стимулюють агресію в імʼя "відновлення історичної справедливості".

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Це дуже подібне до думок і емоцій німців після програної Першої світової. І саме цей комплекс зробив можливою Другу світову.

Тому це інтервʼю — великий матеріал для дослідження спецслужб з відповідним аналізом. Навіть якщо це здається маразмом, це базова ідеологічна основа ядерної держави, яка вже розвʼязала найбільшу після другої світової війну в Європі.

Час робити правильні висновки.

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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