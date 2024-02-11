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OPINION

Путін говорить те, що відчувають 140 млн росіян

Вікторія Сюмар
11 лютого, 2024 неділя
14:00
Погляд Вікторія Сюмар

Не варто знецінювати той абсурд, який видав Путін Такеру Карлсону. Бо це — спроба створити паралельну історію, що завжди було типово для російських імперців

Але я зосередилася на образах Путіна на дарма. Він озвучує те, що врешті почуває 140 мільйонів росіян — образу і несправедливість.

Так, це комплекс, який проявляється після програшу Росією холодної війни із Заходом, внаслідок чого розпалася радянська постросійська імперія.

Такі комплекси потребують сатисфакції. Так, такі комплекси стимулюють агресію в імʼя "відновлення історичної справедливості".

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Це дуже подібне до думок і емоцій німців після програної Першої світової. І саме цей комплекс зробив можливою Другу світову.

Тому це інтервʼю — великий матеріал для дослідження спецслужб з відповідним аналізом. Навіть якщо це здається маразмом, це базова ідеологічна основа ядерної держави, яка вже розвʼязала найбільшу після другої світової війну в Європі.

Час робити правильні висновки.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Росія
журналісти
Володимир Путін
пропаганда
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