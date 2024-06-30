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OPINION

Путінський режим очевидно не має правонаступника

Валерій Пекар
30 червня, 2024 неділя
12:02
Погляд Валерій Пекар

Вам здається, що це маячня. Але це не маячня

Зміст

Вам, громадянам демократичної країни, здається, що наступництво влади відбувається таким чином. Оголошуються вибори, і різні люди, які хочуть запропонувати свої кандидатури на найвищі посади, висувають свої кандидатури. Потім на виборах громадяни обирають, і кого оберуть, той і є наступна влада.

Але це ваша точка зору, погляд модерних людей. В модерну епоху джерелом влади та легітимності є політична нація.

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Архаїчна модель зовсім інша. В цій моделі немає громадян і немає політичної нації. Звідки тоді взятися легітимності? Джерелом легітимності є Мандат Небес. Найбільшим страхом є страх втрати правонаступництва. Будь-який правонаступник краще війни всіх проти всіх за Залізний трон.

Путінський режим очевидно не має правонаступника. Еліти жертимуть одне одного. В радянській і пострадянській історії потрібно від 4 до 10 років на стабілізацію влади новим керівником.

Наше завдання полягає в тому, щоб новому керівнику не було що консолідувати.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
вибори в Росії
русскій мір
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