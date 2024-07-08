Отож.

А Подоляку можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата-ГРУшника, не просто говорить від імені ОП, а і їздив на перемовини в Стамбул у 2022, з посиланням на які Путін тепер вимагає поступок від України.

Вся проросійсько-регіональна тусовка "ефективних менеджерів" ОП на кшталт Єрмака, Татарова і Шурми змінила косоворотки на вишиванки. Але консерви, підготовлені ГРУшниками, навчені бути хамелеонами. Щоб у визначений момент завдати найбільшої шкоди.

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Наприклад, створити з мобілізації страшилку, вивести мільярди на закупівлю зброї та боєприпасів, які потім не були поставлені, розвести корупцію на фортифікаційних спорудах, відбудувати репресивно-корупційну систему аля-рюс в правоохоронних органах та спецслужбах і провалити адаптацію енергосистеми до рашистських атак.

Можна багато що згадати. Але вони працюють і далі. А інфомережа Подоляка в цій гібридній війні тим часом продовжує нищити українські патріотичні сили та інституції.

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Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

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