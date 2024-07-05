Навіщо свідомо дискредитують генералів
Дискредитація військового керівництва ЗСУ має всі ознаки державної політики
Завдяки інформаційній політиці держави останніх місяців, громадяни вже поділили ЗСУ на бідних солдатів і поганих генералів, які наживаються на війні.
Тепер, коли на фронті трапляється якась біда, завжди є готова відповідь, хто винен – генерали. Що це генерали української армії і що часто це генерали, які виросли з майорів і багато років тягнуть цю війну на собі, ніхто не згадує.
Політика розколу ЗСУ шкодить національним інтересам. Армія, яку накачують проти своїх командирів, втрачає боєздатність. Якщо так піде і далі, не за горами солдатські бунти та заклики, що хай генерали воюють самі.
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Ініціатори розколу армії не розуміють небезпеки, яку самі тягнуть у свій дім. Печерна тупість нищить навіть інстинкт самозбереження.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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