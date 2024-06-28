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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Що потрібно новобранцю

Олексій Петров
28 червня, 2024 п'ятниця
08:02
Погляд Олексій Петров

В особистих повідомленнях батьки майбутніх воїнів ставлять просте і водночас складне питання: що брати людині в навчальний центр? Що відразу купувати та скільки?

Зміст

Питання просте, тому що кожен військовий із досвідом швидко дасть відповідь, яка, до речі, у кожного буде своя. А складне воно тому, що ми чудово розуміємо, який виклик стоїть перед людиною, його родиною. Скільки різної інформації навколо, починаючи з того, що "нічого геть не дають і треба самому все купувати", а тому треба знайти істину.

Одразу скажу, я дійсно не знаю, що видають в НЦ, де проходять базову підготовку ті, хто йде в лави Сухопутних військ або, наприклад, до Національної гвардії.

Але ж що стосується ДШВ… Учора зустрічав поповнення в нашу роту. Так ось, все, що ви, друзі, бачили у відеоролику від ДШВ, видають насправді.

Шолом (у всіх були ТОР-Д), бронежилет "Темп-3000", форма, балістичні окуляри, рукавички тактичні, взуття, спальники, баул, наплічник тощо. Але кількість всього обмежена можливістю військовослужбовця взяти свої речі за один раз. І йти. Наплічник за спину, баул в одну руку, сумку, з якою приїхав, - в іншу, і погнали. Тим паче умови проживання в НЦ не дозволяють мати багато речей.

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Отже. Що б я порадив взяти відразу з собою: 

  • павербанк, краще два. Один "двадцятку" і "десятку". Ще додатково я б узяв "пʼятірку", яка не займає багато місця
  • несесер із мильно-рильним приладдям. Беруші обовʼязково. Декілька пар. Бо храпунів ніхто не скасовував
  • невеличку аптечку зі стандартним набором ліків: знеболювальні, від застуди, діареї й так далі
  • пару зручних трусів і шкарпеток. Вони багато місця не займають. Нехай будуть.
  • ліхтарик налобний. Добре якщо знайдете такий, що працює на батарейках та ще в нього є вбудований акумулятор. Але це питання дискусійне. Важливе - це компактність.
  • металевий посуд: тарілка, ложка/виделка, чашка
  • складаний ніж
  • репелент від мошки та комарів
  • власні ліки проти хронічних болячок
  • запасний комплект форми (змінку), можна б/у
  • подовжувач на три розетки, метрів 5
  • гумові капці, на кшталт кроксів
  • скотч армований
  • пару маркерів, щоб все підписати
  • набір для ремонту одягу та снаряги (чорна/зелена армована нитки, кілька голок, від циганської до звичайної, декілька кнопок, англійські булавки)
  • газовий балон + пальник
  • засоби від подразнень шкіри
  • вологі серветки, краще велику пачку "дитячих", за принципом "від голови та від ж*пи"
  • паракорд
  • прищіпки

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Друзі, хто нещодавно проходив бзвп, пишіть у коментарях свої варіанти того спорядження, яке вам знадобилось в учебці, додам у перелік.

P.S. Вже потім, коли з'ясується, ким стане учорашній курсант, наприклад попаде він в арту або ні, буде зрозуміло, купувати активні навушники чи ні, і так далі…

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
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