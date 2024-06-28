Що потрібно новобранцю
В особистих повідомленнях батьки майбутніх воїнів ставлять просте і водночас складне питання: що брати людині в навчальний центр? Що відразу купувати та скільки?
Питання просте, тому що кожен військовий із досвідом швидко дасть відповідь, яка, до речі, у кожного буде своя. А складне воно тому, що ми чудово розуміємо, який виклик стоїть перед людиною, його родиною. Скільки різної інформації навколо, починаючи з того, що "нічого геть не дають і треба самому все купувати", а тому треба знайти істину.
Одразу скажу, я дійсно не знаю, що видають в НЦ, де проходять базову підготовку ті, хто йде в лави Сухопутних військ або, наприклад, до Національної гвардії.
Але ж що стосується ДШВ… Учора зустрічав поповнення в нашу роту. Так ось, все, що ви, друзі, бачили у відеоролику від ДШВ, видають насправді.
Шолом (у всіх були ТОР-Д), бронежилет "Темп-3000", форма, балістичні окуляри, рукавички тактичні, взуття, спальники, баул, наплічник тощо. Але кількість всього обмежена можливістю військовослужбовця взяти свої речі за один раз. І йти. Наплічник за спину, баул в одну руку, сумку, з якою приїхав, - в іншу, і погнали. Тим паче умови проживання в НЦ не дозволяють мати багато речей.
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Отже. Що б я порадив взяти відразу з собою:
- павербанк, краще два. Один "двадцятку" і "десятку". Ще додатково я б узяв "пʼятірку", яка не займає багато місця
- несесер із мильно-рильним приладдям. Беруші обовʼязково. Декілька пар. Бо храпунів ніхто не скасовував
- невеличку аптечку зі стандартним набором ліків: знеболювальні, від застуди, діареї й так далі
- пару зручних трусів і шкарпеток. Вони багато місця не займають. Нехай будуть.
- ліхтарик налобний. Добре якщо знайдете такий, що працює на батарейках та ще в нього є вбудований акумулятор. Але це питання дискусійне. Важливе - це компактність.
- металевий посуд: тарілка, ложка/виделка, чашка
- складаний ніж
- репелент від мошки та комарів
- власні ліки проти хронічних болячок
- запасний комплект форми (змінку), можна б/у
- подовжувач на три розетки, метрів 5
- гумові капці, на кшталт кроксів
- скотч армований
- пару маркерів, щоб все підписати
- набір для ремонту одягу та снаряги (чорна/зелена армована нитки, кілька голок, від циганської до звичайної, декілька кнопок, англійські булавки)
- газовий балон + пальник
- засоби від подразнень шкіри
- вологі серветки, краще велику пачку "дитячих", за принципом "від голови та від ж*пи"
- паракорд
- прищіпки
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Друзі, хто нещодавно проходив бзвп, пишіть у коментарях свої варіанти того спорядження, яке вам знадобилось в учебці, додам у перелік.
P.S. Вже потім, коли з'ясується, ким стане учорашній курсант, наприклад попаде він в арту або ні, буде зрозуміло, купувати активні навушники чи ні, і так далі…
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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