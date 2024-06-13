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OPINION

ТЦК vs медики в Одесі: навіщо підігрівають несприйняття людей у формі ЗСУ?

Олексій Петров
13 червня, 2024 четвер
08:07
Погляд Олексій Петров

Можете вважати це за параною, але в таких ганебних діях ТЦК, як, наприклад, бійка із лікарями швидкої в Одесі, лежить такий собі хитро*опий план

Зміст

Крок за кроком. Х*рня за х*рнею, але у людей починає зʼявлятися стійке несприйняття людей у формі ЗСУ, тобто поступове відвертання від військових, довіра до яких по рейтингах, зашкалює. Це моя власна думка…

Так. Безумовно. Якби усі військовозобовʼязані особисто прийшли до військкоматів, як того вимагає Закон, то і проблеми б не було. Бо повномасштабна агресія йде не третій день, а третій рік. Але вони чомусь не поспішають це зробити. Можливо, бояться. Це нормально. Можливо, їм хитромудрі адвокати сказали, що в країні немає війни, й відповідно не варто виконувати закон. (Дуже сподіваюсь на те, що колись і ці адвокати вдягнуть армійські чоботи). Можливо їм, разом з адвокатами взагалі по*уй на цю країну. Ну, було таке, що учора бігали у вишиванках, із прапором України на плечах. А потім часи зміняться, прийдуть окупанти, вишиванку змінять на тєлогрєйку і пілотку со звьоздочкой, а не плечах буде інший прапор. Як то кажуть, "акауаяразница"?

Але, щось треба робити. По-перше, треба "вправить мозги" деяким ТЦК.

Зараз поясню. Нещодавно, начальника виробництва нашого партнера по бізнесу (то ще до 2014 року), ввічливо запросили до автівки у Львові. Мовляв, зараз. Пів години, перевіримо дані й Усе. Людина погодилась, бо все розуміє. А наступного дня, з того ж ТЦК вже поїхала до НЦ. І особисто я вважаю такі дії звичайним солдафонським бл*дством! Пояснити чому, чи не треба? Окей, поясню. Бо сам у 2014 році пройшов через цей момент. Сьогодні ти тут, вдома. Поруч із родиною. А завтра треба переступити поріг власної квартири й вже ніхто тобі не гарантує, що ти повернешся назад. Це надважливий та дуже тяжкий момент в житті. Ти відчуваєш, як життя пропускає тебе через невідомі жорна. Потрібен час прийняти це. Хоча б пару днів. Тобі треба поговорити із родиною, і що важче, поговорити із собою, себто дзеркалом.

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Коли людина, яка йшла вулицею, опиняється в ТЦК, а наступного дня вже їде в НЦ, для неї це шалений… просто божевільний удар по психіці.

Бо їй якогось хр*на не дали обняти дружина та дітей. Випити по чарці із батьком, та вислухати його настанови. І довго заспокоювати матір. Але, коли він переступить поріг дому, йому буде на душі набагато спокійніше, ніж у випадку, про який я написав вище. Тут і зламатися цілком можливо…

З іншого боку, ми чудово знаємо кількість тих, хто дуже фахово никається від мобілізації та змиває в унітаз повістки пачками. Що ж робити? Та можна зробити. І це не важко, окрім одного нюансу. Політичної волі нашого, "дарагова партийнава руководства". Бо тоді політичні рейтинги опиняться десь під плінтусом. Але зараз є справи важливіші, ніж всі ті цифри, яки показують наявність (або відсутність) народної довіри.

Так ось, про що я? Чим відрізняється довідка про щось там, отримана в Дії, від… електронної повістки для проходження ВЛК, яку можна отримати в додатку "Резерв+"? Хоча, як на мене, все це варто обʼєднати в одному додатку. Отримав повістку у свій гаджет. Прийшов до ТЦК. Пройшов ВЛК. Якщо мобілізують, то дають пʼять днів (краще десять) на вирішення власних справ.

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А якщо проігнорував повістку? Ну, що тут скажеш? Молодець. Прийде друга. Але ж ти знов оху*нний молодець. Окей, програмі не важко, вона тобі надішле третю. А ось якщо і третю проігноруєш, то, наприклад, х*рак і заблокуються усі твої карткові рахунки. Номер автівки попадає в створену базу "Ухилянт+", і відповідно поліція отримує вже дані на твоє затримання і примусове доставлення до ТЦК. Але ж, як вже було сказано, ти все одно потужний молодець. Ти ж можеш не ставити той додаток, але системі байдуже. Вона автоматично заблокує рахунки (бо ІНН твій давно вже світився, де тільки можна). І от розблокувати рахунки можна буде через реєстрацію в тому самому додатку. (Якщо під це треба трохи причесати закони), то впевнений, що Верховна Рада впорається швидко.

Що тут важливо. Те що, нормальні, адекватні громадяни, (як я вже сказав), матимуть час на те, аби морально прийняти той факт, що треба йти до війська. Не хочеться. Цю довбану війну ніхто не кликав у свій дім. Але треба, бо війна не десь там, в Ефіопії чи на Мадагаскарі, війна ось вона… у вікно побачити можна.

Буде щось зроблено для автоматизації процесів, або ні? Я не знаю. Просто, поділився своїми думками. Але такі дії, як учорашня бійка в Одесі, уже точно не працює на користь Україні.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Одеса
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
ТЦК
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