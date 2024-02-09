Рішення звільнити Залужного — політична помилка Зеленського
Моя основна думка не змінилася
Як би далі не склалося у Сирського, усі подальші перемоги та невдачі будуть особистою відповідальністю Зеленського. Бо зараз головнокомандувач ЗСУ, в першу чергу, політичний висуванець. Став таким.
Рішення звільнити Залужного — величезні політичні ризики особисто Зеленського і його оточення. Яке скоріше за все виявиться політичною помилкою.
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Тому що це рішення для влади зіграє в плюс у єдиному випадку — якщо у найближчі 3-6 місяців ситуація не фронті різко і значно покращиться. Поки це виглядає як надто оптимістичне очікування.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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