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OPINION

Росія та її лобісти блокують заборону РПЦ в Україні

4 липня, 2024 четвер
08:02
Погляд Микола Княжицький

Відомі проросійські блогери або політологи, близькі до керівництва колишньої ОПЗЖ, розпочали кампанію проти законопроєкту №8371 про заборону діяльності РПЦ в Україні

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Один із них пише про послання "найвідомішого адвоката Амстердама", зокрема про те, що ті, хто голосуватиме за законопроєкт, потрапить під санкції США, про "сигнали з Європи", про те, що проєкт суперечить Європейській конвенції з прав людини, і про те, що голосування за нього підвищить рейтинг Порошенка.

Інший, посилаючись на доповідь "одного аналітичного центру США", стверджує, що законопроєкт №8371 суперечить загальній декларації прав людини та іншим міжнародним нормам. І теж згадує, що тему "педалює Порошенко".

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Зазначу, що сам законопроєкт, між іншим, урядовий, а Порошенко поки що до уряду не входить. Та й уряд мовчить.

ДЕСС (Державна служба України з етнополітики та свободи совісті) не лише не наполягає на негайному прийнятті законопроєкту, а й намагається дискредитувати проєкт, який підготували в уряді та доопрацювали в профільному комітеті разом з усім депутатським корпусом.

Вкотре наголошую, що зволіканням із прийняттям закону про заборону діяльності РПЦ ми втрачаємо багато часу. На третьому році активної стадії війни складно пояснити, чому в законодавстві досі немає ніяких правил, що захищали б наших громадян від втручання московських спецслужб, які під виглядом релігійної організації займаються вбивствами та руйнуванням в нашій країні.

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Статистика красномовно показує, що небезпека діяльності РПЦ в сьогоднішній Україні очевидна кожному. Відсутність з боку держави жодної реакції на вплив "релігійних чекістів" на внутрішні процеси в Україні викликає щонайменше подив. А активна участь державних посадовців у дискредитації ідеї захисту національних інтересів у будь-якій сфері, в тому числі щодо діяльності пов’язаних з Кремлем релігійних організацій, межує зі злочином. Пізніше історія покаже, хто і як проштовхував "русскій мір" в Україні під час війни. Але для сьогоднішнього дня важливо не втрачати час, а захищатись всюди, де ми бачимо наступ агресора.

Немає жодних підстав не виносити законопроєкт в зал для голосування в другому читанні. Байки про те, що його не підтримують республіканці в США, що він суперечить міжнародному праву, – брехня і пропаганда Москви та її лобістів.

РПЦ бере активну участь у війні проти України.

Україна переможе, в тому числі давши відсіч РПЦ!

І ніякі лобісти тому не завадять!

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
Війна з Росією
США
русскій мір
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