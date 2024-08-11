Росія наразі не втратила статус глобальної бензоколонки
Всі читали, що Росія останнім часом сильно зменшує морський експорт нафти? З посиланнями на відомі західні агенції та аналітичні центри? Це не зовсім правда. На жаль...
Факти за результатами нашого моніторингу кажуть про таке.
Експорт російської сирої нафти з портів Чорного моря за останні 4 місяці 2024 року був таким:
- квітень – 4,06 млн тонн
- травень - 3,49 млн тонн
- червень - 4,13 млн тонн
- липень – 3,54 млн тонн.
Зменшення в липні до червня на 14,4% не є чимось незвичним, такі коливання бувають.
Експорт російської сирої нафти з портів Балтійського моря за останні 4 місяці 2024 року був таким:
- квітень – 11,8 млн тонн
- травень – 11,31 млн тонн
- червень - 10,68 млн тонн
- липень - 10,34 млн тонн.
Зменшення в липні до червня на 3,18% каже, що тенденція зменшення попередніх місяців сповільнюється, тобто процес не є якимось кардинальним, а скоріш сезонним, коли зазвичай відбуваються всілякі ремонти.
В чому ж причина того, що в нас такі різні оцінки? Ми нарешті знайшли відповідь і підтвердження нашим припущенням — тому, про що ми неодноразово казали.
Західні аналітики користуються складними і, скажемо так, дуже вартісними програмними методами, а їхні програми розраховані на спокійний мирний час і "не бачать" багато з того, що бачать очі наших фахівців.
Наприклад, дуже авторитетні аналітичні джерела, якими користуються не тільки політики, а ще й – що важливо – біржові брокери (бо нафта – світовий біржовий товар) кілька днів тому опублікували статистику виходу танкерів із кількох найбільших російських нафтових терміналів в Чорному та Балтійському морях. І дали можливість порівняти з нашими даними.
Ось що з цього вийшло:
За їхніми даними, за останні 3 тижні липня цього року з Новоросійська вийшли 9 танкерів із сирою нафтою, а за нашими даними – 13. Різниця в 4 танкери сирої нафти – це від 500 до 600 тис. тонн або 3,6 – 4,4 млн барелів.
За їхніми даними, за ті ж самі останні 3 тижні липня з двох російських портів на Балтиці вийшли 33 танкери сирої нафти, а за нашими даними фізичного моніторингу… - 52.
Хороша така різниця в 19 танкерів (19 танкерів – це до 2,8 млн тонн або 20,4 млн барелів сирої нафти марки Urals).
Не будемо деталізувати — бо наші публікації уважно аналізують не тільки друзі. І не тільки роблять висновки, але й здійснюють деякі технічні заходи.
Причина в тому, про що ми теж вже чимало писали, – радіоелектронні технічні засоби й деякі ігрища екіпажів танкерів, які спотворюють реальну інформацію.
Про автора. Андрій Клименко, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе