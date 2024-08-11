Факти за результатами нашого моніторингу кажуть про таке.

Експорт російської сирої нафти з портів Чорного моря за останні 4 місяці 2024 року був таким:

квітень – 4,06 млн тонн

травень - 3,49 млн тонн

червень - 4,13 млн тонн

липень – 3,54 млн тонн.

Зменшення в липні до червня на 14,4% не є чимось незвичним, такі коливання бувають.

Експорт російської сирої нафти з портів Балтійського моря за останні 4 місяці 2024 року був таким:

квітень – 11,8 млн тонн

травень – 11,31 млн тонн

червень - 10,68 млн тонн

липень - 10,34 млн тонн.

Зменшення в липні до червня на 3,18% каже, що тенденція зменшення попередніх місяців сповільнюється, тобто процес не є якимось кардинальним, а скоріш сезонним, коли зазвичай відбуваються всілякі ремонти.

В чому ж причина того, що в нас такі різні оцінки? Ми нарешті знайшли відповідь і підтвердження нашим припущенням — тому, про що ми неодноразово казали.

Західні аналітики користуються складними і, скажемо так, дуже вартісними програмними методами, а їхні програми розраховані на спокійний мирний час і "не бачать" багато з того, що бачать очі наших фахівців.

Наприклад, дуже авторитетні аналітичні джерела, якими користуються не тільки політики, а ще й – що важливо – біржові брокери (бо нафта – світовий біржовий товар) кілька днів тому опублікували статистику виходу танкерів із кількох найбільших російських нафтових терміналів в Чорному та Балтійському морях. І дали можливість порівняти з нашими даними.

Ось що з цього вийшло:

За їхніми даними, за останні 3 тижні липня цього року з Новоросійська вийшли 9 танкерів із сирою нафтою, а за нашими даними – 13. Різниця в 4 танкери сирої нафти – це від 500 до 600 тис. тонн або 3,6 – 4,4 млн барелів.

За їхніми даними, за ті ж самі останні 3 тижні липня з двох російських портів на Балтиці вийшли 33 танкери сирої нафти, а за нашими даними фізичного моніторингу… - 52.

Хороша така різниця в 19 танкерів (19 танкерів – це до 2,8 млн тонн або 20,4 млн барелів сирої нафти марки Urals).

Не будемо деталізувати — бо наші публікації уважно аналізують не тільки друзі. І не тільки роблять висновки, але й здійснюють деякі технічні заходи.

Причина в тому, про що ми теж вже чимало писали, – радіоелектронні технічні засоби й деякі ігрища екіпажів танкерів, які спотворюють реальну інформацію.

Джерело

Про автора. Андрій Клименко, керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень

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