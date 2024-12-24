Після довгої паузи Росія та Іран заявляють, що планують підписати 20 січня довгоочікувану угоду про всеохопну співпрацю між двома країнами.

Як ви розумієте, дата підписання в день інавгурації Трампа - 20 січня обрана не випадково. Тепер багато хто прогнозує повний доступ Ірану до російських ядерних технологій і отримання нових видів озброєнь.

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Хоча зміст цієї угоди тримається у цілковитій таємниці, думаю, її текст вже давно на столах відповідних структур. Від цього залежить і їхня реакція. Трохи менше ніж 30 днів замало для повалення режиму, але достатньо для превентивного удару.