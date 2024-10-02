Важко реально оцінити кількість збитих ракет і кількість влучань. Складається враження, що деякі ізраїльські авіабази таки були атаковані явно не одиничними ударами. Тепер відповідь за Ізраїлем. Атакує вночі? Які об'єкти?

Всі дуже ризикують, адже репліки вигадуються по ходу вистави.

Мене, звісно, цікавить Москва. Скоріше за все, після вбивства Насралли вони такий сценарій передбачали. Яка буде реакція росіян? Закликатимуть до деескалації чи впишуться?

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Далекий від наївних уявлень, що завтра Ірану кранти. Але завтра явно буде іншим.

Додам. Здається останньою краплею для офіційного Тегерану став виступ Нетаньягу — звернення до іранського народу.

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Про автора. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень

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