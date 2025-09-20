Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
Нерішучість "агресивного блоку НАТО" лише підживлює впевненість Кремля, що він обрав правильну стратегію
У міфології дворової шпани, з якої нинішні керманичі Росії черпають натхнення, на будь-який "наїзд" потрібно відповідати одразу. На вторгнення 24 лютого Україна відреагувала миттєво, не чекаючи резолюцій ООН чи "глибокого занепокоєння" від ЄС. На вторгнення в Польщу Альянс за півтора тижня так і не відповів, і це виглядає як поразка.
Тому подібні акції росіян триватимуть доти, доки НАТО не покаже зуби. Але всі розуміють: нескінченно триматись за ілюзію мирного й безпечного життя вже не вдасться.
Економічно Росія ще здатна дозволити собі "невелику війну". За рівнем бойового досвіду у сучасній війні вона перевершує будь-яку європейську країну, крім України.
Тож Путіну вигідно поспішати: поки він сам не надто старий, поки його війська зберігають навички, а економіка ще тримається й не зламалася під санкціями.
Нерішучість "агресивного блоку НАТО" лише підживлює впевненість Кремля, що він обрав правильну стратегію. У цій грі НАТО або почне захищатися негайно, або розпуститься, продемонструвавши власну неспроможність до оборони.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
