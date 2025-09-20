Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Погляд Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО
Російські літаки у небі Естонії – це продовження випробування НАТО

Микола Княжицький
20 вересня, 2025 субота
08:58
Нерішучість "агресивного блоку НАТО" лише підживлює впевненість Кремля, що він обрав правильну стратегію

У міфології дворової шпани, з якої нинішні керманичі Росії черпають натхнення, на будь-який "наїзд" потрібно відповідати одразу. На вторгнення 24 лютого Україна відреагувала миттєво, не чекаючи резолюцій ООН чи "глибокого занепокоєння" від ЄС. На вторгнення в Польщу Альянс за півтора тижня так і не відповів, і це виглядає як поразка.

Тому подібні акції росіян триватимуть доти, доки НАТО не покаже зуби. Але всі розуміють: нескінченно триматись за ілюзію мирного й безпечного життя вже не вдасться. 

Економічно Росія ще здатна дозволити собі "невелику війну". За рівнем бойового досвіду у сучасній війні вона перевершує будь-яку європейську країну, крім України. 

Тож Путіну вигідно поспішати: поки він сам не надто старий, поки його війська зберігають навички, а економіка ще тримається й не зламалася під санкціями.

Нерішучість "агресивного блоку НАТО" лише підживлює впевненість Кремля, що він обрав правильну стратегію. У цій грі НАТО або почне захищатися негайно, або розпуститься, продемонструвавши власну неспроможність до оборони.

Джерело

Про автораМикола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Автор Ірена Моляр
18 вересня, 2025 четвер
Жорін: Куп'янськ - ситуація погіршується, біля Лимана - теж не дуже добра історія
Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
Валерій Залужний
Автор Марія Музиченко
17 вересня, 2025 середа
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Дніпровщині та Хмельниччині загинули люди, у низці областей є пошкодження
08:25
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 165 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмів
08:14
OPINION
Відставка Козака і російські дрони в Польщі - багатовекторна інформаційна операція Кремля
08:12
Дональд Трамп
Трамп проведе зустріч з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
08:04
OPINION
Рожеві окуляри і дірки в бюджеті
07:30
Ексклюзив
Фільм "10 блогерят": Джозефіна Джексон розповіла про дебют у кіно, свою роль та хейт в інтернеті
07:15
OPINION
Підписання угоди між Саудівською Аравією та Пакистаном - це сигнал, який змінює баланс сил у світі Дональда Трампа
07:13
Огляд
Іван Світличний
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
07:00
Огляд
Вважайте його Студебекером, зробіть тата багатим, ставтеся до себе з гумором - 5 книг, де роздають корисні поради
06:59
OPINION
Путін не хоче закінчувати війну, оскільки повернення військових в Росію може призвести до дестабілізації режиму
06:58
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1070 військових, 31 артсистему і 1 танк
00:53
Кіт Келлог
"Путін - агент КДБ": Келлог вважає, що відновлення стосунків з РФ можливе лише після зміни влади
00:12
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Таллінн запросив консультації з НАТО за 4 статтею
2025, п'ятниця
19 вересня
23:51
OPINION
В небі над Балтикою
23:48
Кіт Келлог
"Даси Путіну палець - відкусить руку": Келлог запевнив, що Трамп не торгується українською землею
22:14
Apple
Apple збільшить обсяг виробництва базової моделі iPhone 17, - Reuters
22:00
Просування у глибину оборони противника - від 3 до 7 км: Сирський про операцію ЗСУ на Добропільському напрямку
21:37
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Щоб поступово відтягнути Білорусь від Росії : Наливайченко про потепління у відносинах між Мінськом та Вашингтоном
21:37
Антоніу Гутерреш
ООН готує значні скорочення миротворчих місій через зупинку фінансування з боку США
21:28
Авто з воєнкоркою "5 каналу" підірвалося на міні РФ поблизу Покровська: четверо членів екіпажу зазнали контузій
21:10
Ексклюзив
трамп путін
Розпад Росії як наслідок війни – це геополітичний удар по США, - польський політик Кульпа
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна експортуватиме деякі види зброї, аби покрити дефіцит фінансування
20:42
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін прирік би себе на самогубство, якби наважився напасти на країну НАТО, - американський дипломат Тейлор
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:53
Офіс генпрокурора
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
