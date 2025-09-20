У міфології дворової шпани, з якої нинішні керманичі Росії черпають натхнення, на будь-який "наїзд" потрібно відповідати одразу. На вторгнення 24 лютого Україна відреагувала миттєво, не чекаючи резолюцій ООН чи "глибокого занепокоєння" від ЄС. На вторгнення в Польщу Альянс за півтора тижня так і не відповів, і це виглядає як поразка.

Тому подібні акції росіян триватимуть доти, доки НАТО не покаже зуби. Але всі розуміють: нескінченно триматись за ілюзію мирного й безпечного життя вже не вдасться.

Читайте також: В небі над Балтикою

Економічно Росія ще здатна дозволити собі "невелику війну". За рівнем бойового досвіду у сучасній війні вона перевершує будь-яку європейську країну, крім України.

Тож Путіну вигідно поспішати: поки він сам не надто старий, поки його війська зберігають навички, а економіка ще тримається й не зламалася під санкціями.