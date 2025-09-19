І. Фактаж:

1. "Російські винищувачі МІГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлу, який є невеликим островом, розташованим в Балтійському морі, заявили естонські військові. Літаки не мали планів польоту і їхні транспондери були вимкнені, йдеться в заяві. Літаки не були у двосторонньому радіозв'язку з естонськими службами повітряного руху. Винищувачі ВПС Італії F-35, які зараз розгорнуті в рамках Балтійської повітряно-поліцейської місії НАТО, відреагували на інцидент".

2. "Раніше сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії", - заявила прессекретар альянсу Еллісон Харт у своїй заяві в соціальних мережах. "НАТО негайно відреагувало і перехопило російський літак. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати".

3. "Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення за участю трьох винищувачів, які увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно нахабним", - сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна. "Все більш широке тестування кордонів Росії та зростаюча агресивність повинні бути зустрінуті швидким зростанням політичного та економічного тиску".

Для довідки:

Коли три країни Балтії приєдналися до НАТО у 2004 році, на авіабазі Шяуляй, Литва, було створено Повітряну поліцію НАТО. У 2014 році, після незаконної та нелегітимної анексії Криму Росією, на авіабазі Емарі (Естонія), була створена друга присутність Повітряної поліції НАТО відповідно до заходів забезпечення Альянсу для своїх східних союзників. Винищувачі, призначені для місії Балтійської повітряної поліції НАТО, часто запускаються для візуальної ідентифікації літаків ПКС Російської Федерації. Висока частка польотної активності ПКС РФ обумовлена географічним положенням російського ексклава Калінінград; літаки ПКС РФ регулярно літають з материкової частини Росії до Калінінграда і навпаки. Вони часто наближаються або літають поблизу повітряного простору НАТО, не використовуючи транспондери, не спілкуючись з Управлінням повітряного руху або не подаючи план польоту.

II. Реакції:

1. "Надзвичайно небезпечна провокація", - каже Каллас з ЄС про російські винищувачі над Естонією, що "подальше ескалує напруженість у регіоні". Естонський інцидент показує "серйозність російської загрози", - каже прем'єр-міністр Швеції

2. Росія "нарощує напруженість ... і перевіряє, як далеко вона може зайти", попереджає прем'єр-міністр Чехії

3. Росія "безпосередньо загрожує євроатлантичній безпеці", - каже міністр закордонних справ Литви

4. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорять "колективну відповідь на дії Росії" на майбутньому неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені 1 жовтня.

5. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також зважила на естонський інцидент, пов'язавши його з необхідністю "швидко" затвердити новий пакет санкцій проти Росії, запропонований раніше сьогодні (мається на увазі 19-й пакет, схвалений Єврокомісією, але який ще потребує затвердження Радою ЄС, де Орбан та Фіцо можуть мати іншу думку і не підуть пити каву).

III. Тепер висновки.

1. Якщо ви вважаєте що це було чергове тестування реакції НАТО на "актівниє мєропріятія" РФ, то ви не дуже помиляєтесь, але насправді, реакції Альянсу вже давно вивчені, починаючи з 16 грудня 2022 р. (крилата ракета Х-55, що впала в районі Бидгоща) і завершуючи масованим зальотом БПЛА в Польщу в ніч на 10 вересня 2025 р. та одиночним в Румунію 13 вересня. Ці реакції – багатослівної еквілібристики з Брюсселя та Варшави при відсутності збройної протидії – давно вивчені, прогнозовані і нічого окрім сміху в Москві не викликають.

2. Сьогоднішня акція мала на меті глибоке тестування реакції систем ППО країн НАТО в зоні Фінської затоки – які РЛС в Естонії та сусідніх країн Балтії, а також Польщі, Фінляндії, Швеції будуть увімкнені, які борти і з яких аеродромів будуть підняті по бойовій тривозі, з яким запізненням вони вийдуть на перехоплення. Тим більше, що НАТО швидко запустило операцію "Східний вартовий" з розміщенням додаткових сил і засобів після вторгнення російських БПЛА в повітряний простір Польщі. "Східний вартовий" охоплює посилення окремих країн східного флангу НАТО:

- Польща: розміщення додаткових винищувачів F-16 та літака AWACS;

- Естонія: розміщення ЗРК SAMP/T;

- Латвія та Литва: винищувачі F-35 та Eurofighter.

Велика Британія надіслала два винищувачі Eurofighter, Франція – три Rafale, Німеччина – чотири Eurofighter, Нідерланди – два винищувачі F-35.

3. Поки що немає інформації, які ще російські літаки були в повітряному просторі десь поблизу, що вони робили, в якому режимі працювали російські РЛС в Калінінградському ексклаві, а також засоби РЕР і РЕБ та РТР поблизу території країн Балтії, а також якою була активність кораблів Балтійського флоту в зоні східної Балтики. А це важливо, оскільки це дасть уявлення про можливі наступні дії Росії. А те що вони будуть – сумніватись можуть хіба що в Брюсселі.

Насамкінець. Як видно по карті Фінської затоки, літаки МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії в районі невеликого острова над територіальним морем країни, імітуючи рух в бік столиці Таллінна. Чому саме МіГ-31, чому не Су-30, Су-57 чи МіГ-35? Оскільки невідомо (поки що), які саме модифікації МіГ-31 залетіли в естонський простір – просто перехоплювач МіГ-31БМ, чи розвідник МіГ-31Б, чи носій аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" МіГ-31К, який може завдати нищівного удару по визначеній цілі, то можна зробити деякий попередній висновок. Для росіян було важливо протестувати реакції сил та засобів Альянсу після 10 вересня, тобто запуску "Східного вартового". Особливо, за обставин, коли США дедалі більше дистанціюються від Європи.

В принципі тут є те, що було притаманно застосуванню МіГ-25РБ в часи холодної війни. Наприклад, завданням моєї авіаескадрильї було періодично промацувати південний фланг НАТО, коли група літаків з різним обладнанням на борту (один з оглядовою РЛС "Сабля", інший зі станцією детальної радіотехнічної розвідки "Куб-3М", третій з аерофотоапаратурою) імітували вторгнення в повітряний простір Туреччини, для того, щоб відстежити активацію наземних засобів ППО, зліт турецьких винищувачів-перехоплювачів, перевірити що "усе на місці" і чи бува не зʼявились нові засоби. Схоже і тут відбулось промацування в контексті "Східного вартового" НАТО.

Ну що ж, р@шисти можуть бути задоволені результатом, адже поліцейська місія НАТО не передбачає знищення порушника "дюйма території країни НАТО". Такого як було у випадку з вторгненням російського Су-24М в повітряний простір Туреччини - негайне знищення порушника турецьким F-16, на Балтиці не трапилося. Тому наступного разу можна посилати МіГ-31К, споряджений Х-47 для застосування десь в районі Моонзундського архіпелагу пуском по безлюдному острову. Ну а далі можна переходити і до бойового застосування, адже антиескалаційна модель поведінки "Альянсу переляканих" в рамках виключно поліцейської, а не оборонної місії, лишається незмінною. Також можна далі почати промацувати НАТО на морських просторах Балтики. Далі буде...

Джерело

Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.