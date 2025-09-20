Дірка в бюджеті – 76 млрд дол.!!! (60 млрд дол. + 16 млрд дол. не вистачає, тобто не відомо, як їх закривати). Що з цим робити?

Чи варто зараз одягати рожеві окуляри й сподіватися, що вже до середини наступного року вдасться закінчити війну?

Знову неефективне розбазарювання народних грошей через сумнозвісний телемарафон "Єдині новини"…

Що з грошима (майже 30 млрд грн. !!!) , які не змогли при всьому бажанні "освоїти" на закупівлі в Болгарії російського застарілого некомплекту атомних енергоблоків?

Що буде з майже 300 млрд євро , що "заморожені" в європейських країнах (насамперед, в Бельгії, хоча позиція ЄК і ЄЦБ тут також має велике значення. Ці гроші саме зараз точно були б не зайвими. Чому немає активного тиску з боку українського уряду на європейських партнерів?

І чи можна взагалі лише за півтори години представити і якось хоч обговорити основний фінансовий документ країни?!

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.