Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Що твориться з цінами
OPINION

Що твориться з цінами

Богдан Данилишин
14 вересня, 2025 неділя
06:09
Погляд

В серпні темпи приросту інфляції знизились – до попереднього місяця ціни впали на 0,2%, а в річному вимірі інфляція склала +13,2% (проти +14,1% у липні). Поточний рівень інфляції поки що залишається далеким від втретє оновленого прогнозного показника НБУ для 2025 року (+9,7%). Інфляційні прогнози НБУ не відзначаються високою точністю, похибка інфляційних прогнозів НБУ перевищує 30% на річному горизонті

Зміст

Чинники інфляції. Зараз на рівень інфляції чинять тиск як проінфляційні, так і дезінфляційні чинники. Проінфляційні чинники – високий ріст цін виробників, погодні умови, значний фіскальний дефіцит, підвищення ставок окремих податків, часткове відновлення відкладеного попиту. Дезінфляційні чинники – суттєве гальмування економічного росту (реальний ВВП за 7 міс. 2025 р. зріс лише на +0,9% проти попереднього року), стабільність обмінного курсу (яка забезпечується значними валютними інтервенціями НБУ), збереження мораторію на підвищення ряду комунальних тарифів, стриманість попиту внаслідок невизначеності щодо воєнних дій. В найближчі місяці очікується деяке зниження рівня річної інфляції переважно із-за статистичного ефекту бази порівняння минулого року

Структура інфляції. Варіація приростів цін в розрізі окремих товарів та послуг становить понад 40 відс. пунктів, що говорить про домінування немонетарних, ситуативних та адміністративних факторів динаміки інфляції. З одного боку є значний тиск на ціни з боку росту витрат виробників, але з іншого боку інфляція стримується мораторієм на комунальні тарифи та штучним стримуванням девальвації гривні.

Зростання цін понад 20% зафіксовано на яйця (+74%), фрукти (+48%), вершкове масло (+27%), олію соняшникову (+29%), молоко (+20%), м'ясо (+25%). 
Натомість майже відсутній приріст цін на послуги відпочинку (+1%), комунальні послуги (+2%), предмети домашнього вжитку та побутову техніку (+2%), залізничний пасажирський транспорт (+1%). Впали ціни на одяг та взуття (-6%), овочі (-3%), цукор (-8%).

Ключова риса української інфляції – переважно витратний характер приросту  цін. Численні неринкові чинники (воєнні руйнування, погодні чинники, підвищення тарифів) зумовили зростання оптових цін промислових виробників на 28% в середньому за 7 місяців, що сформувало вагомий тиск на ціни споживчого ринку. Водночас споживчий попит на душу населення залишається нижчим довоєнного рівня (лише 91%). Споживчий попит поступово відновлюється, однак внаслідок дії воєнних факторів він залишається асиметричним і  представлений переважно товарами першої потреби. 

Ключовий фактор зниження інфляції – штучне зміцнення обмінного курсу гривні. НБУ витрачає значні обсяги валютних резервів на підтримку стабільності валютного курсу гривні, девальвація якого відносно долара США склала лише +0,6% в річному вимірі. Імпортні товари складають близько 50% у споживчому кошику населення і тому стабільність обмінного курсу має помітне значення для динаміки інфляції.

Інші фактори зниження річного рівня інфляції  - зниження темпів приросту реального ВВП (по факту маємо приріст ВВП лише +0,9% з 7 місяців 2025 р., тоді як НБУ прогнозував приріст ВВП +4,3% за підсумками року), а також висока база порівняння минулого року (торік в II півріччі темпи інфляції прискорювалися по 1% на місяць на тлі високих темпів девальвації гривні). 

Вплив монетарної політики на інфляцію. Попри тривалі ультражорсткі параметри  монетарної політики, її вплив на інфляцію залишається мізерним через слабкості трансмісійних каналів монетарної політики та домінування витратних чинників інфляції. Монетарна трансмісія визначається депозитним каналом розміром 5% ВВП та кредитним каналом розміром 9% ВВП, що критично мало для забезпечення дієвого впливу ставки на рівень цін в економіці. Витратні фактори інфляції зі свого боку перешкоджають дії процентної ставки, оскільки диктуються пороговим рівнем рентабельності, а не вартістю кредитних ресурсів.

Фактор фіскального дефіциту. Фіскальний дефіцит залишається високим (понад 20% ВВП) і має проінфляційний вплив. Водночас стримуючими фактором фіскальної інфляції є переважно оборонний характер фіскального дефіциту та пригнічення споживчого попиту  факторами воєнної невизначеності. Облікова ставка не впливає на фіскальний канал інфляційної динаміки, оскільки розмір фіскального дефіциту диктується воєнними потребами, а не міркуваннями вартості внутрішніх запозичень. До того ж понад 90% фіскального дефіциту покривається із зовнішніх джерел, на доступність яких не впливає облікова ставка НБУ. 

Фактор воєнної інфляції. Облікова ставка НБУ не може впливати на дію воєнних факторів інфляції, які є неринковими по своїй природі. Під впливом війни змінюються пріоритети у споживчих настроях населення та компоненти витрат виробників (на безпеку, логістику чи енергозабезпечення). Споживання критичних для життя товарів відбувається незалежно від розміру процентних ставок.

Про витрати на монетарну політику. Монетарна політика НБУ обходиться платникам податків у суму близько 80-100 млрд грн на рік. Всього за 2022-2025 рр. витрати на монетарну політику НБУ склали 262 млрд грн, в т.ч. за 8 міс. 2025 р. - 53 млрд грн.

Інфляційні прогнози. НБУ очікує річну інфляцію за підсумками 2025 року - 9,7%, Мінекономіки - 9,5%, МВФ – 9,0%. Інфляційні прогнози НБУ є найменш надійними порівняно з іншими ключовими розробниками макроекономічних прогнозів. Півроку тому НБУ прогнозував 8,7% інфляції на 2025 р., а торік – 6,6%! НБУ за роки війни так і не перебудував свій інструментарій під виклики воєнної економіки і тому постійно провалюється у своїх прогнозах. Математичні  моделі, які застосовує НБУ, зорієнтовані на класичну інфляцію попиту (інфляцію перегріву економіки), тоді як українська інфляція переважно є результатом росту витрат (в умовах кризової спадної економіки).  

Інструменти подолання інфляції. Оскільки українська інфляція має переважно структурний характер, то її подолання методами монетарної політики вбачається недієвим.

В нинішніх умовах потенціал монетарної політики слід використовувати у напрямку розвитку кредитування та інвестицій для розширення пропозиції товарів та послуг вітчизняного виробництва, що знижуватиме ризики структурної  інфляції і водночас сприятиме розвитку кредитного каналу монетарної трансмісії.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, академік НАН України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Економіка
бюджет
інфляція
бізнес
Читайте також:
пастор Марк Бернс
Автор Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
ЄС ППО
Автор Ірена Моляр
12 вересня, 2025 п'ятниця
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
Київ
+12.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
07:32
вибух, ракетна атака
Нічні вибухи на Київщині: є постраждалі, тривога не оголошувалась, Укрзалізниця змінює маршрути
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
07:09
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
01:07
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України
00:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
00:26
Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
00:21
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
2025, субота
13 вересня
23:35
"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion
23:20
У білоруському Гродно помітили російський БТР з новим тактичним знаком
У Білорусі помітили російський БТР з новим тактичним знаком, - соцмережі
23:03
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 158 боїв: з них 39 - на Покровському напрямку
22:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Путін могли домовитися, що перетворять Білорусь на вікно для співробітництва, - Портников
22:35
Кіт Келлог
"Він посилає чіткий сигнал і очікує відповіді": Келлог порівняв Путіна з Гітлером
22:20
Один з ОТРК "Іскандер" на трасі у Калінінградській області РФ (13.09.205)
На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
21:59
Марко Рубіо
"Призведе до значної ескалації": Рубіо заявив, що США зроблять висновки, якщо виявиться, що РФ навмисно запустила дрони по Польщі
21:48
вибух, ракетна атака
В Орловській області РФ на колії здетонував вибуховий пристрій: загинули двоє росгвардійців, затримується рух поїздів
20:56
Оновлено
атака дронами, шахед, герань
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:23
Ексклюзив
замах на Трампа
Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV