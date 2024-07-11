У цій тактиці нічого нового немає. Підземні ходи та тунелі широко застосовувалися всіма сторонами під час етапів позиційних війн І світової, рідше II світової (через вищу динаміку), інтенсивно у Вʼєтнамі.

Таким чином, окрім боротьби на суші, морі та в повітрі, надходить етап підземної війни.

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Наскільки ми до неї готові — відкрите запитання. Наразі розробка і застосування підземних тунелепрохідницьких машин для прихованого виходу під позиціями ворога в його тилу і прориву його оборони, мінування, диверсійно-розвідувальної роботи — перебуває навіть не в категорії "весільних дронів".

Водночас метробудівці та шахтарі (а, можливо, й контрабандисти-патріоти?) могли б підказати, що саме і як можна зробити наявними силами, у разі потреби застосування дзеркальної тактики. Та й сенс широкого використання сейсмодатчиків вже очевидний. А поки їх немає — прислухайтеся до землі, чи випадково не ведуться якісь роботи. До речі, під час минулих воєн підкопи часто полюбляли робити під час артилерійських обстрілів, щоб їх важче було виявити.

І памʼятайте: всі винаходи під час війни будуть успішно втілені в цивільному житті, що зробить Україну сильнішою!

Це я натякаю на Гіперлуп.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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