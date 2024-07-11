Розпочалася "підземна війна"?
Ворог хизується другим випадком успішного спорудження підземних тунелів для прихованого проникнення через нашу лінію оборони й завдання удару диверсійними групами по наших позиціях з тилу
У цій тактиці нічого нового немає. Підземні ходи та тунелі широко застосовувалися всіма сторонами під час етапів позиційних війн І світової, рідше II світової (через вищу динаміку), інтенсивно у Вʼєтнамі.
Таким чином, окрім боротьби на суші, морі та в повітрі, надходить етап підземної війни.
Читайте також: Ми ще все встигнемо побачити
Наскільки ми до неї готові — відкрите запитання. Наразі розробка і застосування підземних тунелепрохідницьких машин для прихованого виходу під позиціями ворога в його тилу і прориву його оборони, мінування, диверсійно-розвідувальної роботи — перебуває навіть не в категорії "весільних дронів".
Водночас метробудівці та шахтарі (а, можливо, й контрабандисти-патріоти?) могли б підказати, що саме і як можна зробити наявними силами, у разі потреби застосування дзеркальної тактики. Та й сенс широкого використання сейсмодатчиків вже очевидний. А поки їх немає — прислухайтеся до землі, чи випадково не ведуться якісь роботи. До речі, під час минулих воєн підкопи часто полюбляли робити під час артилерійських обстрілів, щоб їх важче було виявити.
І памʼятайте: всі винаходи під час війни будуть успішно втілені в цивільному житті, що зробить Україну сильнішою!
Це я натякаю на Гіперлуп.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.65 Купівля 40.65Продаж 41.16
- EUR Купівля 43.95Продаж 44.75
- Актуальне
- Важливе