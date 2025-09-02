Саміт у Китаї: Якби США були активними, Путін, Сі та Моді сиділи б біля розбитого корита
Це фото — промовистий підсумок "мирних суперзусиль" Штатів. Причому, не тільки Трампа, але й його попередника
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС, фото: Facebook Віктор Шлінчака
Уявімо, якби у 2022-му Україна змогла б отримати 600 танків, закрити небо, як просила, не було б дефіциту снарядів. Якби у 2023-му, а не на рік пізніше, ми отримали далекобійні ракети та F16, а у 24-му не було б шестимісячної паузи в постачаннях зброї від США.
Ситуація була б іншою.
Історія була б іншою.
І ці троє, що на фото, могли б сидіти біля розбитого корита, а не планувати експансію в Європу. Та й не тільки в Європу.
Про 2025-й можна мовчати — нова адміністрація, замість того, щоб зламати тенденції попередників, ще більше заохотила Росію продовжувати війну — і Москва робить це саме через слабкість Білого Дому.
Шість місяців заглядання в очі Путіна — і жодного жорсткого позиціювання. Навпаки, можна уявити, який гомеричний регіт стоїть в Кремлі, коли вони читають твіти Трампа.
США відмовились не тільки від глобального лідерства — вони активно дрейфують в сторону самоізоляції та демократичного занепаду.
А раз утворюються пустоти, цю нішу займають ті, хто довго чекав, що прийде їх час. І от вони цього часу, схоже, дочекалися…
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
