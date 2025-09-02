Сі, Моді та Путін на саміті ШОС, фото: Facebook Віктор Шлінчака Уявімо, якби у 2022-му Україна змогла б отримати 600 танків, закрити небо, як просила, не було б дефіциту снарядів. Якби у 2023-му, а не на рік пізніше, ми отримали далекобійні ракети та F16, а у 24-му не було б шестимісячної паузи в постачаннях зброї від США.

Ситуація була б іншою.

Історія була б іншою.

І ці троє, що на фото, могли б сидіти біля розбитого корита, а не планувати експансію в Європу. Та й не тільки в Європу. Читайте також: Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?

Про 2025-й можна мовчати — нова адміністрація, замість того, щоб зламати тенденції попередників, ще більше заохотила Росію продовжувати війну — і Москва робить це саме через слабкість Білого Дому.

Шість місяців заглядання в очі Путіна — і жодного жорсткого позиціювання. Навпаки, можна уявити, який гомеричний регіт стоїть в Кремлі, коли вони читають твіти Трампа.

США відмовились не тільки від глобального лідерства — вони активно дрейфують в сторону самоізоляції та демократичного занепаду.