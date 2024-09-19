Обхід санкцій це додаткові кошти для агресора і фінансуванні його війни проти України. З моменту запровадження санкцій РФ поступово збільшувала кількість танкерів, зареєстрованих та застрахованих поза межами ЄС та G7, які вона використовує для тіньового експорту нафти та нафтопродуктів без дотримання "стелі цін".

У травні 2024 року лише 40% російської нафти та нафтопродуктів було перевезено танкерами, які підпадають під дію "стелі цін", із них нафти – 26% в травні, а нафтопродуктів – 63%. Решту 60% в травні (74% нафти та 37% нафтопродуктів) перевозили "тіньові танкери".

Мінфін США, аби не допустити втрати контролю над виконанням санкційного режиму через діяльність "тіньового флоту" танкерів, із 19 лютого 2024 року вимагає у партнерів звітувати про придбання нафти та погоджувати будь-які операції з російською нафтою. У випадку недотримання правил санкційного режиму, юридичні та фізичні особи, що допомагають Росії обходити санкції, самі попадають під їх дію. Обмеження включають внесення будь-яких коштів або їх надання, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою або на користь будь-якої заблокованої особи, а також отримання будь-яких внесків чи надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи (фактично відключення від фінансової системи США).

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23 лютого 2024 року США ввели нові санкції до другої річниці російського вторгнення, в тому числі стосовно найбільшої російської судноплавної компанії "Совкомфлот" та її 14 танкерів, що порушували встановлений G7 граничний рівень цін на російську нафту.

Таким чином міністерство фінансів США потрохи виводить "тіньові танкери", що обслуговують РФ, з комерційного обігу. Станом на 12 квітня 2024 року з 41 судна, що потрапили під санкції, 37 не виконували подальших рейсів, 3 завершували поточні рейси, а одне судно здійснювало каботажні перевезення, порушуючи санкції Мінфіну США, але тільки в межах Чорного моря. 4 квітня Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США також наклало санкції на 13 танкерів за транспортування нафти з Ірану, 7 з цих 13 танкерів також перевозили російську нафту.

Росії, проте, вдається зберігати свій "тіньовий танкерний флот", залучивши до експорту у перші місяці 2024 року 35 нових танкерів на заміну тих, що попали під санкції США.

За даними, наведеними у дослідженні КШЕ даними, з початку 2023 року по середину 2024 року 307 тіньових танкерів хоча б раз перевозили російську нафту, але лише частина з них, визначена в дослідженні як 45 танкерів, працювала стабільно протягом усіх шести кварталів. Ці 45 танкерів, які формують "ядро" "тіньового флоту" з перевалки сирої нафти, становили 28% від загального тоннажу флоту в першому півріччі 2024 року.

Стосовно російських нафтопродуктів, то загалом 432 тіньові танкери перевозили їх хоча б один раз, але лише підгрупа, визначена в дослідженні як 41 танкер, була залучена постійно в кожному з шести кварталів з січня 2023 року по червень 2024 року. Ці 41 танкер, що формують "ядро" "тіньового флоту" з перевалки нафтопродуктів, становили 29% від загального тоннажу флоту в першому півріччі 2024 року.

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З цієї динаміки зрозуміло, що чинних санкцій та підходів до обмеження тіньового флоту явно не достатньо. І саме ці успіхи з нафтовими танкерами стимулювали агресора розвивати газовий тіньовий флот, щоб обходити санкції проти російського СПГ.

Один дуже цікавий факт. У травні військово-морські сили Греції почали проводити військові навчання у Лаконійській затоці. Ця затока з кінця 2022 року (тобто фактично з моменту запровадження санкцій проти російського експорту нафти) була серед одних з основних місць перевалки нафти з суден "тіньового флоту" на інші комерційні танкери з метою приховування маршрутів постачання російської нафти. І от з моменту навчань обсяги тіньової перевалки нафти суттєво скоротились. Щоправда, це не означає, що ця нафта не була перевалена із танкерів "тіньового флоту", скоротивши обсяги торгівлі в обхід санкцій. За фактом, ті судна, які не змогли здійснити перевальні операції поблизу Греції, робили це в інших регіонах – біля Єгипту, Мальти та Західної Африки. Згодом, усвідомивши факт, влада Греції неодноразово продовжувала ці військо-морські навчання, які з перервами тривали майже до серпня.

Минулого тижня стало відомо, що Україна веде консультації з партнерами з приводу санкцій щодо "тіньового флоту", що обслуговує російський паливний експорт. Зокрема Київ пропонує водити нові санкції, посилювати санкційні механізми. І зрозуміло, що санкції міжнародних партнерів повинні стати активнішими, адже наявні все ще не перешкоджають залученню нових танкерів. Усі субʼєкти помічені в сірій перевалці нафти повинні бути піддані санкціям.

Потрібні й певні зміни в українському законодавстві, оскільки ми можемо вводити санкції відносно окремих компаній, але не передбачено механізмів санкцій відносно окремих танкерів. Звісно, це відносно символічний крок зі сторони Києва, адже у нас немає таких важелів впливу, як-от у США чи Великої Британії. Але сам факт, що деякі із компаній-одноденок, які оперують деякими суднами "тіньового флоту", пов’язані із Медведчуком, просто вимагає від нас таких кроків, навіть якщо вони будуть чисто символічними.

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Про автора. Андріан Прокіп, аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього

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