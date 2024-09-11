Разом з виступом на сторінках FT з'явилася спільна стаття обох топджеймсбондів, але, звісно, непідготовлені відповіді на питання модераторки були цікавішими.

Аналіз статті та інтерв'ю в комплексі викликає тривожні відчуття. Сам факт такої медіаактивності двох очільників наймогутніших розвідок говорить про те, що нас очікує щось неприємне. Просто так, для піару, розвідники інтерв'ю не дають.

З того, на що звернув увагу я.

1. "Ми спільно попередили світ про напад Путіна на Україну, ретельно розсекретивши наші надбання". Попередили — в сенсі сигналізували, а не в сенсі запобігли. І, в цьому найбільше питання. Якщо керівники розвідок визнають, що не можуть відвернути загрози для світу, та ще й пишаються цим — стає якось дуже некомфортно.

Немає ніяких "дорослих", які можуть навести порядок.

Думаю, сам факт ситуації, що склалася дискредитує обидві розвідки.

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2. Білл Бернс щонайменше тричі ухилився від прямих запитань. В тому числі про факт постачання іранських балістичних ракет до Росії. Мур також не був надто відвертий.

3. Протокольно озвучили, що будуть продовжувати підтримувати Україну у війні на виснаження, і будуть боротися за досягнення миру в Газі.

4. Позитивно оцінили Курськ.

5. Окремо слід відзначити, що для Бернса прігожинський бунт був реально чимось дуже важливим. Це кардинально суперечить тому, в чому нас намагалися запевнити окремі американські спікери, що виступ Пригожина не мав великого значення і нічим не змінив РФ.

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Схоже, що загальна геополітична обстановка продовжує погіршуватися, й очільники розвідок з'явилися на публіці нагадати, що вони є і вони існують. Попри те, що нічого з поточними процесами вдіяти не можуть.

На мою думку, поганий сигнал.

Якогось "меседжу", для якого потрібно б було робити цей спектакль, я не побачив. Можливо — сам факт того, що вони обмінюються інформацією? Ну, так це і так було зрозуміло.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

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