Багато хто вважає, що це реакція Кремля на 5 випадків підриву танкерів з російською нафтою невідомими диверсантами. Це так, але це те, що лежить на поверхні. Насправді за цим стоїть більш багатошаровий замисел. За допомогою додаткових безпекових перевірок Кремль ставить за мету:

створити перешкоди для експорту нафти з Казахстану , щоби зменшити її обсяг на ринку та спричинити висхідний ціновий тренд;

, щоби зменшити її обсяг на ринку та спричинити висхідний ціновий тренд; спонукати європейські компанії чинити тиск на уряди (Італії, Франції, Нідерландів, Великої Британії) та Єврокомісію, щоби ті змінили підходи в санкційній політиці проти Росії в нафтовому секторі (припинили "цькування" так званого тіньового флоту), адже сировина з Казахстану забезпечує 11,5% імпорту нафти до ЄС, і її зменшення є чутливим для нафтопереробки Європи;

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створити додаткову напруженість у відносинах між урядом Казахстану й американськими видобувними компаніями, які хочуть експортувати більше нафти після інвестицій у розширення видобутку протягом останніх років, у той час, як Астана має зобов’язання дотримуватись експортних квот у межах ОПЕК+;

змусити американські компанії тиснути на адміністрацію Трампа, щоб та своєю чергою посилила тиск на Україну для якнайшвидшого припинення війни, відмовившись постачати їй озброєння та військову техніку (ОіВТ).

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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