Підписано договір між ЄС та Трампом. Умисно пишу, між ЄС та Трампом, а не США, бо це не є міждержавні угоди в класичному значенні цих слів. Це свого роду підношення дарів від ЄС Трампу особисто. Саме тому в цифрах, які оголосили публічно, фігурують дані про 600 млрд інвестицій Європи в США протягом ... терміну президентства Трампа.

Але якщо полишити психопатичного старого нарциса, загальний підсумок для України чудовий!

Головне – цей договір перекреслює план хабаря рускіх Трампу. Путін пропонував американському президенту барижити їхньою нафтою і газом з Європою за процент. І це була дуже солодка можливість для Трампа і він топив за це з усіх сил. Але московити виявилися настільки токсичними, що навіть Трамп відмовився мати з ними справу.

Читайте також: Угода ЄС — США підписана. Що це означає для нас? А тепер Трамп змусив Європу до зобов'язання купити американських енергоносіїв на 750 млрд доларів. Якщо простою мовою, це тотальне заміщення російських енергоносіїв у Європі. І воно не тимчасове, не хаотичне, а юридично зафіксоване в зобов'язаннях ЄС перед Трампом.

При цьому, перехід на інше джерело постачання означає ще й перехід на іншу інфраструктуру, яка будується роками. І, навіть, якщо ми уявимо собі, що з Росії раптом познімали всі санкції, розбудова інфраструктури під російські постачання займе роки й все одно Росія ніколи вже не поверне собі частку європейського енергетичного ринку, яку вона займала до вторгнення в Україну.