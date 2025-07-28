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OPINION

Угода ЄС — США підписана. Що це означає для нас?

Вадим Денисенко
28 липня, 2025 понедiлок
12:01
Погляд

Ця угода ховає пропозиції Дмітрієва і відкриває шлях до переговорів США-Китай. Тепер спробую коротко пояснити все це людською мовою

Зміст

1. США (Трамп) довго вагалися з приводу того, як працювати з росіянами. На столі було дві протилежні концепції: одна передбачала максимальне видавлювання Росії з енергетичних ринків світу і, перш за все ЄС. Інша, (пропозиція Дмітрієва) - передбачала, що Штати стають посередником у торгівлі російських енергоносіїв на підсанкційних ринках. 

Угода з ЄС показала, що США прийняли рішення відкинути пропозицію Дмітрієва (як мінімум, на цьому етапі) і йдуть шляхом поступового звуження російського енергетичного впливу. Обіцянка купувати американські енергоносії на 600 млрд — означає  відмову європейців  від російських газу та нафти. І це тільки початок.

2. Зараз для нас, як я вже це неодноразово писав і говорив, ключовим фактором має стати  ситуація в Індії. США, за логікою, мають натиснути на Делі, яке має замістити російську нафту на близькосхідну. Якщо це станеться, російські нафтові доходи впадуть приблизно на чверть, а це, своєю чергою, означатиме, що Путін стоятиме перед дилемою: різко скорочувати інфраструктурні та деякі соціальні проєкти, щоб збільшити воєнні витрати чи навпаки, заморозити воєнні витрати, як мінімум, на рівні 2025 року.

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3. Після завершення переговорів з ЄС, Трамп входить в переговори з Китаєм, де ЄС, вже гарантовано, буде йти в фарватері США. Це ключові для нас переговори, бо саме вони будуть визначати не лише те, як буде влаштований торгівельний світ наступного десятиліття, але й те, як буде чи не буде закінчуватися війна в Україні. 

4. Росія потрібна і Вашингтону і Пекіну як слабка держава з прогнозованим і зрозумілим керівництвом. Видно, США вже розуміють, що відірвати Росію від Китаю на цьому етапі неможливо. І їх може влаштувати максимально ослаблена Росія, орієнтована перш за все на Пекін, який виступає покупцем останньої надії, але не дає нові технології та не будує сучасні  виробництва у РФ.

5. Я можу висунути гіпотезу, що політичне майбутнє Путіна багато в чому залежатиме від його договороздатності в українському питанні. Правда, в ході переговорів США-Китай, Україні будуть висунуті достатньо жорсткі умови "компромісу".

6. Часові рамки переговорів США - Китай, як мінімум, наступні 6-7 місяців.

7. Головне питання на яке поки немає відповіді — що буде, якщо Путін не захоче йти на компроміси й оголосить мобілізацію (орієнтовно в 300 тисяч людей). Ця опція є в кишені Путіна. Глобально — це стане причиною його великої поразки в геополітичній грі. Але це може різко змінити ситуацію на фронті. 

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
газ
Володимир Путін
Європа
Індія
нафта
мобілізація
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Економіка
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