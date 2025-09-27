Адже справа, звісно, не лише в наркотрафіках, проти яких воюють США. Справа в нафті, безмежні запаси якої має Венесуела, але не може гарно продати через санкції США та власний неспроможний уряд.

Однак останнім часом до венесуельської підсанкційної, а отже дешевої нафти серйозно приглядається Китай, інвестуючи в неї немалі конкретні кошти.

А от сьогодні Bloomberg пише, що Індія тихцем просить Трампа зняти заборону на купівлю венесуельської нафти. Це дасть можливість компенсувати втрати від можливої відмови від російської нафти.

Тепер розумієте що на кону?

Скинувши Мадуро США можуть, по-перше, обмежити доступ Китаю до дешевої сировини. А, по-друге, (і це важливо для України) у Трампа будуть розвʼязані руки й він зможе зняти санкції та, якщо буде на те воля, у потрібний момент обвалити ціни на нафту у світі.

Про автора. Сергій Таран, політолог

