Що не так з цифровізацією комунальних послуг
OPINION

Що не так з цифровізацією комунальних послуг

Костянтин Корсун
6 вересня, 2025 субота
16:04
Погляд

У справжню цифровізацію я повірю тоді, коли будуть нормально цифровізовані комунальні послуги – те, чим кожен з нас користується кожен день і змушений комунікувати щонайменше щомісяця – щоб заплатити за послуги

Зміст

Лише два приклади.

1. Київводоканал. Абсолютно упорота контора. Живе принципами навіть не минулого, а позаминулого сторіччя.

Вимагає, щоб користувачі самостійно проводили повірку лічильників води за власні гроші. Ось вам списочок схвалених нами компаній. Але з цим вже більшість змирилася. 

Ладно, заплатив я за повірку лічильників – куди відправляти копії оплачених свідоцтв?

Заходимо на сайт Київводоканалу. Пропонують чат-боти у Вайбері та у російському Телеграмі. 

Телеграм одразу нах, спробую завантажити у Вайбер. Нескінченна тупість бота, який зробили точно не руками й точно не для спілкування з людьми – а скоріш "на відчепись", аби шось було, поставити галочку у чиємусь "плані цифровізації". У підсумку просто завантажую скани у бот, але не маю жодної впевненості, що з того боку хтось це взагалі побачить. І потім відключить мені воду.

Читайте також: Попри 11 рік активної кібервійни, в Україні досі немає єдиного центру національної кібербезпеки

Але ж на сайті є й альтернативні методи передачі документів – список email-адрес. 

Адреси на gmail, але ладно вже, хоч такі.

Знаходжу email свого району, радісно відправляю свої свідоцтва – але радість була передчасною. Приходить повідомлення, що ця email-адреса не є дійсною. 

Чарівно. Підозрюю, що email-адреси інших районів також не працюють – тому що просто "не існує такого email-акаунта". От яким треба бути дебілом, що на офіційному сайті публікувати список непрацюючих email-ів?

На цьому методи комунікації не закінчуються, ще є старий-добрий номер телефону (на який неможливо додзвонитися). Та й копії документів буде складнувато голосом відправити.

Є ще "центри комунального сервісу" – з годинами у чергах з традиційними пофігізмом та хамством. Усе, як при совку у ЖЕКах 50 років тому. Тому ні.

Тобто за фактом усі надані методи передачі даних Київводоканалу – не працюють. 

А за їх неподачу – будуть санкції. Офігенна схема: ти зобов’язаний нам щось принести, але двері ми зачинимо.

І тут до мене дійшла суть пропозицій компаній, які проводять повірку лічильників: за додаткові 150-200 грн вони пропонують передати дані про повірку до водоканалу. Я ж, дурний, думав – за що платити гроші? За використання простих електронних каналів, у яких навіть немовля розбереться?

Читайте також: Навіщо державі вкрай необхідно цифрувати всіх хом’ячків

А виявляється, у схемі усе передбачено: передати дані можуть лише "свої люди". Усім іншим – зась. Не заважайте, лохобани, людям бабло молотити.

Зі сервісом енергопостачання Yasno – трохи краще. Їхній сайт та додаток непогано начебто працюють – але лише тоді, коли ними майже не користуються.

Компанія прям сильно наполягає, щоб користувачі надавали дані лічильників у останні два або у перші три дні місяця – буцімто, "щоб ми могли правильно розрахувати ваше фактичне споживання". Що?? Віднімає поточні покази від попередніх – де тут можна помилитися? Що тут не ясно, "Ясно"?

Але саме у ці дні не працюють ані сайт, ані додаток. От як таке можна пояснити?

Багато людей одночасно звертаються, кажете? Так ви ж самі, ідіоти, їх нагнали – то чому не змогли розрахувати пропуску здатність? 

Хтось може виправдовувати – "ну, це ж новий/оновлений сучасний сервіс, технологію ще шліфують." Але я про непрацездатність Yasno писав пів року тому, ще у жовтні 2024-го. Але на початок липня 2025 проблема залишається рівно такою самою: не працює.  Схарактеризувати її можу двома словами: "криворукі двбйби". Необучаємі. Попри постійно зростаючі ціни на комунальні послуги та електрику – це ніяк не відображається на зростанні якості послуг. Ти ото давай плати, терпіла, і не став зайвих питань. А то взагалі відімкнемо.

Цифровізація "низової", комунальної сфери – ось куди справді слід направити час, гроші та зусилля. Роками цифрувати "космічні кораблі, які бороздять космічні простори" – це десь там, далеко. Та й ХЗ чи взагалі те комусь потрібно – крім розпиляти на це кілька ярдів. 

А от з тим, що людям дійсно потрібно – з цим завжди чомусь геть ніяк не виходить у сучасній Україні під тимчасовою владою 5-6 менеджерів.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

