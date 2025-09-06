Лише два приклади. 1. Київводоканал. Абсолютно упорота контора. Живе принципами навіть не минулого, а позаминулого сторіччя. Вимагає, щоб користувачі самостійно проводили повірку лічильників води за власні гроші. Ось вам списочок схвалених нами компаній. Але з цим вже більшість змирилася. Ладно, заплатив я за повірку лічильників – куди відправляти копії оплачених свідоцтв? Заходимо на сайт Київводоканалу. Пропонують чат-боти у Вайбері та у російському Телеграмі. Телеграм одразу нах, спробую завантажити у Вайбер. Нескінченна тупість бота, який зробили точно не руками й точно не для спілкування з людьми – а скоріш "на відчепись", аби шось було, поставити галочку у чиємусь "плані цифровізації". У підсумку просто завантажую скани у бот, але не маю жодної впевненості, що з того боку хтось це взагалі побачить. І потім відключить мені воду. Читайте також: Попри 11 рік активної кібервійни, в Україні досі немає єдиного центру національної кібербезпеки

Але ж на сайті є й альтернативні методи передачі документів – список email-адрес. Адреси на gmail, але ладно вже, хоч такі. Знаходжу email свого району, радісно відправляю свої свідоцтва – але радість була передчасною. Приходить повідомлення, що ця email-адреса не є дійсною. Чарівно. Підозрюю, що email-адреси інших районів також не працюють – тому що просто "не існує такого email-акаунта". От яким треба бути дебілом, що на офіційному сайті публікувати список непрацюючих email-ів?

На цьому методи комунікації не закінчуються, ще є старий-добрий номер телефону (на який неможливо додзвонитися). Та й копії документів буде складнувато голосом відправити. Є ще "центри комунального сервісу" – з годинами у чергах з традиційними пофігізмом та хамством. Усе, як при совку у ЖЕКах 50 років тому. Тому ні.

Тобто за фактом усі надані методи передачі даних Київводоканалу – не працюють. А за їх неподачу – будуть санкції. Офігенна схема: ти зобов’язаний нам щось принести, але двері ми зачинимо. І тут до мене дійшла суть пропозицій компаній, які проводять повірку лічильників: за додаткові 150-200 грн вони пропонують передати дані про повірку до водоканалу. Я ж, дурний, думав – за що платити гроші? За використання простих електронних каналів, у яких навіть немовля розбереться? Читайте також: Навіщо державі вкрай необхідно цифрувати всіх хом’ячків А виявляється, у схемі усе передбачено: передати дані можуть лише "свої люди". Усім іншим – зась. Не заважайте, лохобани, людям бабло молотити.

Зі сервісом енергопостачання Yasno – трохи краще. Їхній сайт та додаток непогано начебто працюють – але лише тоді, коли ними майже не користуються. Компанія прям сильно наполягає, щоб користувачі надавали дані лічильників у останні два або у перші три дні місяця – буцімто, "щоб ми могли правильно розрахувати ваше фактичне споживання". Що?? Віднімає поточні покази від попередніх – де тут можна помилитися? Що тут не ясно, "Ясно"? Але саме у ці дні не працюють ані сайт, ані додаток. От як таке можна пояснити? Багато людей одночасно звертаються, кажете? Так ви ж самі, ідіоти, їх нагнали – то чому не змогли розрахувати пропуску здатність? Хтось може виправдовувати – "ну, це ж новий/оновлений сучасний сервіс, технологію ще шліфують." Але я про непрацездатність Yasno писав пів року тому, ще у жовтні 2024-го. Але на початок липня 2025 проблема залишається рівно такою самою: не працює. Схарактеризувати її можу двома словами: "криворукі двбйби". Необучаємі. Попри постійно зростаючі ціни на комунальні послуги та електрику – це ніяк не відображається на зростанні якості послуг. Ти ото давай плати, терпіла, і не став зайвих питань. А то взагалі відімкнемо.