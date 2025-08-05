І це навіть не сума застави у 8 мільйонів гривень, яку, скоріше за все, вдасться швидко знайти. Скільки до Кузнєцова було держслужбовців, які отримали підозру, навіть опинялися під вартою і… тікали кудись за кордон?

Нардеп Одарченко пропонував хабаря біткоїнами, отримав підозру і минулого року виїхав кудись далеко-далеко.

Обшуки в колишнього заступника керівника ОП Шурми проводили аж у Німеччині, бо в Україні його вже давно нема. І теж після звинувачення в корупції.

Комарницького знайшли в Австрії, коли той теж уже отримав підозру від НАБУ і САП.

Читайте також: Шлях відновлення довіри нам всім належить гідно пройти під ракетами