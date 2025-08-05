... Щоб не "йшли тихо у ліс"
Те, що обвинувачений у корупції нардеп під вартою – це чудово. Бентежить лише один момент
І це навіть не сума застави у 8 мільйонів гривень, яку, скоріше за все, вдасться швидко знайти. Скільки до Кузнєцова було держслужбовців, які отримали підозру, навіть опинялися під вартою і… тікали кудись за кордон?
Нардеп Одарченко пропонував хабаря біткоїнами, отримав підозру і минулого року виїхав кудись далеко-далеко.
Обшуки в колишнього заступника керівника ОП Шурми проводили аж у Німеччині, бо в Україні його вже давно нема. І теж після звинувачення в корупції.
Комарницького знайшли в Австрії, коли той теж уже отримав підозру від НАБУ і САП.
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Головна ціль запобіжного заходу – це щоб підозрюваний зʼявлявся в суді, не перешкоджав слідству і не втік. На жаль, у нас останнє якось не дуже працює.
Попри закриті кордони для чоловіків, вже чимало посадовців дивовижним чином опинилися в Європі або ще десь по світу.
Зараз іще сильніше зріс запит на справедливість. Довести справу до кінця, не дати ймовірним корупціонерам "тихо звалити в ліс" тобто за кордон – ось це буде правильний сигнал того, що влада та правоохоронні органи почули суспільство під час мітингів.
Про автора. Ярослав Юрчишин, народний депутат України
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