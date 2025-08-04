Новини світових ЗМІ рясніють висновками, що на цьому наступ ОП на антикорупційну інфраструктуру не завершиться.

Топдипломати вітають цей крок, але акцентують, що будуть уважно слідкувати за подальшими кроками українського уряду в цьому напрямку.

Кредитори готують списки умов та питань, спостерігаючи та рахуючи ризики, що відобразиться на вартості, швидкості та обсягах залучених нами грошей.

В іншому вимірі тиск на Росію посилюється.

Після поїздки Трампа в Затоку ОПЕК системно продовжує збільшувати видобуток, завдяки чому ціни на нафту в цей момент тримаються на прийнятному рівні. Читайте також: Припиніть вважати людей дурнями

Третій за величиною індійський НПЗ, що працював на російській нафті, після європейських санкцій занурився в глибоку кризу.

Індійські нафтопереробники нервово вимагають від уряду пояснень після заяви Трампа. Будують кризові сценарії заміни російської нафти та рахують мільярди, що втратять через це.

Потужна ірансько-російська мережа з обходу нафтових санкцій зазнала удару з Вашингтона, що ще більше ускладнює для Москви нафтову торгівлю.

В конгресі законопроєкт про створення фонду для продажу американської зброї Україні.

Можна було б радіти цим перемогам. Сфокусувати увагу та ресурси на тому, щоб вичавити максимум з цього вікна можливостей. Подавати партнерам "патрони" для посилення економічного та дипломатичного тиску на РФ. Зміцнювати стосунки. Розвивати нові партнерства. Бути обличчям цих успіхів та опору, стійкості та витримки.

Але ні. На заміну на цих сторінках історії українського уряду на картонках в руках нового покоління написано слово "ганьба".