"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
Під час таємничої розмови Трампа та Путіна в обох стався "синдром Віткоффа"
Трамп подумав, що Росія готова звільнити території Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області (в логіці Трампа це означало б "рівноцінний обмін" заради миру).
А Путін подумав, що США згодні з тим, що він отримає Донецьку область – в обмін на обіцянку не окуповувати решту Запорізької та Херсонської областей (В логіці Путіна це означало б безкоштовну здачу Україною Донецької області заради обіцянки-цяцянки).
У результаті кожен подумав, що таки прогнув свого візаві, хоча насправді обидві сторони повторили позиції, які у них офіційно були ще кілька місяців тому.
Читайте також: Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
Тепер кожна зі сторін вважатиме, що її "надурили". І тепер немає з чим летіти у Будапешт.
А загалом, це ілюстрація тотального трешу у світовій політиці, — коли ультраважливі для світової безпеки перемовини ведуться на такому рівні.
Тут я міг би написати "яке їхало, таке й здибало!", але не буду такого писати, бо один з учасників перемовин – наш найбільший союзник, а другий – найбільший ворог.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
