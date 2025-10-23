Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд "Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
OPINION

"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики

Сергій Таран
23 жовтня, 2025 четвер
12:01
Погляд

Під час таємничої розмови Трампа та Путіна в обох стався "синдром Віткоффа"

Зміст

Трамп подумав, що Росія готова звільнити території Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області (в логіці Трампа це означало б "рівноцінний  обмін" заради миру). 

А Путін подумав, що США згодні з тим, що він отримає Донецьку область – в обмін на обіцянку не окуповувати решту Запорізької та Херсонської областей (В логіці Путіна це означало б безкоштовну здачу Україною Донецької області заради обіцянки-цяцянки).

У результаті кожен подумав, що таки прогнув свого візаві, хоча насправді обидві сторони повторили позиції, які у них офіційно були ще кілька місяців тому.

Читайте також: Трамп не союзник ні нам, ні Путіну

Тепер кожна зі сторін вважатиме, що її "надурили". І тепер немає з чим летіти у Будапешт.

А загалом, це ілюстрація тотального трешу у світовій політиці, — коли ультраважливі для світової безпеки перемовини ведуться на такому рівні.

Тут я міг би написати "яке їхало, таке й здибало!", але не буду такого писати, бо один з учасників перемовин  – наш найбільший союзник, а другий – найбільший ворог.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Донбас
Війна з Росією
окуповані території
Дональд Трамп
США
Дипломатія
