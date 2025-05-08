Компанії, що не виконали свої зобов’язання або поставили товар сумнівної якості, ідуть в юридичний наступ: вимагають оплату, примушують приймати продукцію або навіть намагаються стягнути десятки мільйонів гривень з бюджету.

Цей парадокс ставить під загрозу не лише ефективність оборонного забезпечення, а й саму логіку державних закупівель. Замість того щоб відповідати за зриви, недоброчесні постачальники намагаються перетворити судову систему на інструмент збагачення. І роблять це в той час, коли на фронті бійці потребують амуніції, форми й спорядження. Розберемо три приклади таких судів сумнівних постачальників проти держави.

"Альфа Секʼюріті": 63 мільйони за непотріб — і ще спроба навʼязати його через суд. ТОВ "Альфа Секʼюріті" — фірма, яка за короткий проміжок часу встигла отримати державних підрядів на 171,6 млн грн. Серед предметів постачання — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА. Уже сам асортимент викликав подив у профільного ринку: компанія демонструвала надмірну універсальність, характерну радше для посередника, а не для виробника.

Як показали результати експертиз, з якими Федерація роботодавців України звернулася до Державного оператора тилу (ДОТ), якість продукції не відповідала технічним умовам. Зокрема, вироби мали низьку розтяжність тканини, натирали шкіру, а частина комплектів була взагалі непридатною для військових умов.

Попри це компанія встигла отримати передплату в обсязі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював процедуру розірвання угод та подав до суду позов про повернення авансу, "Альфа Секʼюріті" вчинила несподівано: подала зустрічний позов. У ньому компанія вимагала зобов’язати ДОТ… прийняти товар, який за висновками експертиз — непридатний. Справа розглядається Господарським судом Києва.

Іншими словами, фірма, яка не впоралася з базовим обов’язком — постачати якісно і вчасно, тепер намагається через суд легалізувати провалене виконання контракту. Це вже не економічне непорозуміння — це прецедент.

За словами відомого підприємця Олександра Соколовського, який одним із перших публічно привернув увагу до проблеми таких постачальників, ситуація типова: "Фірми, які провалюють контракти, не несуть відповідальності, а ще й отримують гроші".

У випадку з "Альфою" державу поставили перед вибором: або повернення коштів через тривалу судову тяганину, або прийняття неякісного товару для фронту. Обидва варіанти — неприйнятні. І це в умовах повномасштабної війни. Зараз справа перебуває на розгляді.

"ТС Трейд": не поставили — і подали до суду на 12 мільйонів. ТОВ "ТС Трейд Україна" - одна з тих компаній, які вигулькнули на ринку державних закупівель у розпал повномасштабної війни. Зареєстрована лише у 2020 році, фірма не має жодної публічної історії виробництва чи великих постачань, не володіє інфраструктурою. Але це не завадило їй укласти контракт із Державною прикордонною службою України на постачання засобів індивідуального захисту — зокрема, захисних окулярів.

Контракт виявився провальним. Товар не був поставлений. ДПСУ розірвала договір і почала підготовку до юридичних дій щодо компенсації збитків. Але замість того, щоб пояснити ситуацію, ТОВ "ТС Трейд Україна" вирішила... подати до суду. У своєму позові вона вимагала не менше не більше — зобов'язати ДПСУ прийняти неякісні окуляри-маски у кількості 8500 штук та оплатити раніше поставлені неякісні окуляри-маски на суму 11,9 млн грн та ще додатково сплатити інфляцію та відсотки річних, всього понад 12,4 млн грн.

У відповідь ДПСУ подала зустрічний позов на 5,27 млн грн — як штрафні санкції, пеню і відшкодування завданих збитків.