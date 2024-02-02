Стаття Залужного для CNN: бачення Головкома і сміливість говорити викликає істерику в ОП
Якщо дуже загалом, то Залужний написав, що має план змін у ЗСУ, які треба зробити виходячи з технологічних новацій у ведені бойових дій
За умов виконання і фінансування цих змін, план дозволить за 5 місяців вийти на рівень, що дасть змогу зупинити і відкинути окупаційні сили РФ.
Цікаві також ремарки, що після двох років другого етапу російського вторгнення політична влада України так і не спромоглася зробити свою частину роботи:
"…неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;
недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзниками".
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Власне, це бачення Головкома і сміливість говорити як є, викликає істерику в ОП з криками про відставку.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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