За умов виконання і фінансування цих змін, план дозволить за 5 місяців вийти на рівень, що дасть змогу зупинити і відкинути окупаційні сили РФ.

Цікаві також ремарки, що після двох років другого етапу російського вторгнення політична влада України так і не спромоглася зробити свою частину роботи:

"…неспроможність державних інституцій в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;

недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс у нашій державі, та часткова монополізація цієї галузі призводять до труднощів у виробництві вітчизняних боєприпасів, як наслідок – поглиблення залежності України від постачання союзниками".

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Власне, це бачення Головкома і сміливість говорити як є, викликає істерику в ОП з криками про відставку.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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