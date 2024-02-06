Ні, зараз вони розказують, що слідкували тому, що там якась молода дівчина оператор мала зв’язки з наркодилером. Закуповувала щось курить чи нюхать.

Ну хтось із позитивних блогерів скаже: "Так ета же зальот. Кримінал". Все правильно.

Ну да, скажу я. Але виключно у випадку, якщо дилери гоцають з прямими спинами в районі Банкової. І продають щось понюхать в Офіс президента.

А просто за журналістами/операторами слідкувати — ви серйозно?

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Адже слідкував департамент захисту національної державності. Державності!!!!

Як журналісти загрожують державності?

Навіщо Департамент захисту державності ганяється за дилерами?

Звісно (повторюся) - якщо наркоту заносять не на Банкову. Тоді пряма загроза. А є сміливе припущення, що заносять. Воно в мене базується на аналізі рішень, які там приймаються. Бо таке і по п'яному не наприймаєш. Там щось важче.

Зараз в СБУ підмітають сліди. Звільнили (думаю — евакуювали) директора департаменту.

Говорять про оптимізацію задач і завдань.

Але ми маємо чітко розуміти: в Державі Україна, яка воює зараз за свободу цивілізації, за права людини, за вільну світову пресу — все це порушують.

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І я знову ж, маю сміливе припущення — порушують з подачі саме офісу президента. Різних там татарових. Ми дорослі й розуміємо: слідкували, щоб нарити зв’язки Бігуса з опозицією. І використати це у передвиборчих махінаціях. Для дискредитації і розслідувачів. І опозиції.

А коли нічого не нарили — давайте їх хоч наркоманами виставимо. Десь так.

Колись у подібному скандалі, який всі пам’ятають як Вотергейт — злетів з посади президент США Ніксон.

Спорю на кефір: наш президент і не муркне з цього приводу. Удасть, що нічого не сталося.

Бо це ж якась фігня, що не варта уваги.

Тут кадрові питання вирішувати треба.

Вільна преса? Ні, не чули.

У влади зашкварів уже на трьох януковичів. А вони про вибори думають.

Смішні.

І страшні.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

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