Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Страшна симетрія війни: від ракетних ударів Росії гинуть цілі родини
OPINION

Страшна симетрія війни: від ракетних ударів Росії гинуть цілі родини

Ірина Цілик
12 листопада, 2024 вiвторок
12:03
Погляд блог Ірина Цілик

Мені важко собі уявити собі, що може бути страшнішим за це

Зміст

Яка страшна нестерпна симетрія. 

Спершу у Львові від ракети загинула ціла родина — мама й троє дівчат, і лишився один батько. Потім у Сумах так само загинула ціла родина — жінка, її сестра, 14-річна донька, а батько вижив. Тепер у Кривому Розі: спершу знайшли тіло мами, потім — трьох дітей. Кирилові було 10 років, Демиду - 2,8, Уляні - 2 місяці. 

А потім я побачила на котромусь із фото обличчя їхнього тата, який чекав надворі, поки тривали розбори... 

Мені важко собі уявити собі, що може бути страшнішим за це. Думаю про цих чоловіків. Про всі інші родини. Чи не щодня думаю про ту сім'ю з Києва, де нещодавно загинула 15-річна дівчинка: уламки від дрона влетіли саме в її кімнату, а батьки у своїй кімнаті з іншого боку будинку лишилися живі. 

Читайте також: РФ 11 листопада вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі: серед загиблих троє дітей, є поранені

Довкола нас стільки невимовно страшних трагедій. Як підтримувати цих людей і себе самих, особливо тоді, коли всі зависли у тривожному очікуванні того, що нашу країну змусять розтягнутися в черговому незручному шпагаті над прірвою? 

У такому коловороті болю майже неможливо мислити об’єктивно чи бути над ситуацією. Особисто мій горизонт планування, як і бачення світу, доволі короткозорі. Але я продовжую хоч якось вірити в силу маленьких впертих кроків. "Лиш тримайся за ниточку. І тримай інших. Ми колись таки вийдемо, вийдемо. А Мінотавр здохне".

Джерело

Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Львів
життя
Суми
Кривий Ріг
Війна з Росією
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Фінляндія
Автор Ксенія Золотова
12 листопада, 2024 вiвторок
Зруйнує міжнародний порядок: очільниця МЗС Фінляндії виступила проти примусу України до нейтралітету
Дмитро Пєсков
Автор Світлана Кравченко
10 листопада, 2024 неділя
Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
12:08
У США зафіксували сплеск попиту серед жінок на пігулки для аборту після перемоги Трампа, - WP
12:08
Оновлено
Молдова
МЗС Молдови вручило російському послу ноту протесту через втручання у вибори та падіння безпілотників РФ
11:58
Актор Богдан Бенюк отримав нагороду кінофестивалю в Іспанії за фільм "Мій карпатський дідусь"
11:54
Оновлено
У Миколаєві через удар БПЛА 11 листопада загинули 5 людей, у місті оголосили жалобу
11:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що встигне зробити Байден для України за останні два місяці президентства, а Трамп вже обрав нового посла в ООН. Акценти світових ЗМІ 12 листопада
11:41
україна українці
Опитування КМІС: 32% респондентів зазначили, що готові до територіальних поступок РФ заради миру
11:39
ППО
Українська ППО знищила 46 зі 110 російських дронів, 60 локаційно втрачено
11:35
Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей
Трамп хоче звільнити очільника ФБР Крістофера Рея, якого він призначив у 2017 році, - NBC
11:26
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну БПЛА й ракетами: на Запоріжжі були заблоковані люди, на Київщині пошкоджено 10 будинків
11:14
електроенергія
Споживання електроенергії зростає: ситуація в енергосистемі 12 листопада
11:09
Кая Каллас
"Сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно": новообрана верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Каллас про підтримку України
11:09
Ексклюзив
Основна магістральна дорога функціонує: експерт з питань нацбезпеки про підрив Курахівської греблі
11:08
Про кохання українки та росіянина: Держкіно звернулося до Талліннського кінофестивалю через російський фільм "Глухі закохані"
11:05
Кір Стармер
Прем'єр Британії Стармер закличе Байдена надати $20 млрд для України до інавгурації Трампа, - ЗМІ
10:55
корабель рф
Військовий корабель РФ з гіперзвуковими ракетами проводить навчання в Ла-Манші
10:46
Карім Хан
МКС підтвердив розслідування щодо головного прокурора Хана
10:28
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді, – ЗМІ
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:21
єврейська громада україни
"Доки не буде досягнуто цілей війни": очільник міноборони Ізраїлю Кац відкинув можливість мирного врегулювання конфлікту з "Хезболлою"
10:20
Ексклюзив
Аналіз Курської операції дасть можливість проводити аналогічні операції на території РФ, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
10:11
СБУ затримала жителя Куп'янська, який передавав РФ розвіддані про Сили оборони
10:05
OPINION
Республіканці у США прийшли надовго
09:59
Херсонська область
На Херсонщині за добу через ворожі обстріли загинули 2 людини
09:41
Експорт вугілля з окупованих територій
Окупанти продовжують експортувати вугілля з ТОТ Луганщини попри санкції, - правозахисники
09:39
президент Фінляндії Александр Стубб
Налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії про наміри Трампа щодо війни в Україні
09:34
Сирський зустрівся зі Стерненком: обговорили питання життєдіяльності Сил оборони та консолідацію довкола армії
09:33
Резиденція письмеників Контекст: війна
Слова й рими комбатантів: завершився перший день зустрічі військових письменників і поетів на Via Carpatia 2024
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
Темп війни з кожним днем зростає, - начальник артрозвідки бригади "Рубіж" Назаренко
09:19
Трамп і Крісті Ноем
Трамп обрав губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаду міністерки внутрішньої безпеки США, - CNN
09:15
діти, війна з Росією
Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей, майже 1700 постраждали
09:05
Румунія, прапор Румунії
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії, - ЗМІ
08:39
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent
08:36
Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака
08:31
водопостачання
На ТОТ Луганщини у 26 містах та селах оголосили про відключення води майже на тиждень
08:20
Ексклюзив
війназ Росією
Окупанти почали відбирати земельні ділянки в людей, - Бердянська райрада
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: окупанти активно наступають на Курахівському і Покровському напрямках
08:03
OPINION
Дайте війську дрони!
07:58
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ 11 листопада вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі: серед загиблих троє дітей, є поранені
07:57
ФАБ-500ШН
Біля будинку на окупованій Луганщині впала російська авіабомба: евакуйовано понад 50 людей, - росЗМІ
07:52
Інфографіка
втрати рф
Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV