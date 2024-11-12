Страшна симетрія війни: від ракетних ударів Росії гинуть цілі родини
Мені важко собі уявити собі, що може бути страшнішим за це
Яка страшна нестерпна симетрія.
Спершу у Львові від ракети загинула ціла родина — мама й троє дівчат, і лишився один батько. Потім у Сумах так само загинула ціла родина — жінка, її сестра, 14-річна донька, а батько вижив. Тепер у Кривому Розі: спершу знайшли тіло мами, потім — трьох дітей. Кирилові було 10 років, Демиду - 2,8, Уляні - 2 місяці.
А потім я побачила на котромусь із фото обличчя їхнього тата, який чекав надворі, поки тривали розбори...
Мені важко собі уявити собі, що може бути страшнішим за це. Думаю про цих чоловіків. Про всі інші родини. Чи не щодня думаю про ту сім'ю з Києва, де нещодавно загинула 15-річна дівчинка: уламки від дрона влетіли саме в її кімнату, а батьки у своїй кімнаті з іншого боку будинку лишилися живі.
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Довкола нас стільки невимовно страшних трагедій. Як підтримувати цих людей і себе самих, особливо тоді, коли всі зависли у тривожному очікуванні того, що нашу країну змусять розтягнутися в черговому незручному шпагаті над прірвою?
У такому коловороті болю майже неможливо мислити об’єктивно чи бути над ситуацією. Особисто мій горизонт планування, як і бачення світу, доволі короткозорі. Але я продовжую хоч якось вірити в силу маленьких впертих кроків. "Лиш тримайся за ниточку. І тримай інших. Ми колись таки вийдемо, вийдемо. А Мінотавр здохне".
Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН
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