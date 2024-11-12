Спершу у Львові від ракети загинула ціла родина — мама й троє дівчат, і лишився один батько. Потім у Сумах так само загинула ціла родина — жінка, її сестра, 14-річна донька, а батько вижив. Тепер у Кривому Розі: спершу знайшли тіло мами, потім — трьох дітей. Кирилові було 10 років, Демиду - 2,8, Уляні - 2 місяці.

Мені важко собі уявити собі, що може бути страшнішим за це. Думаю про цих чоловіків. Про всі інші родини. Чи не щодня думаю про ту сім'ю з Києва, де нещодавно загинула 15-річна дівчинка: уламки від дрона влетіли саме в її кімнату, а батьки у своїй кімнаті з іншого боку будинку лишилися живі.

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Довкола нас стільки невимовно страшних трагедій. Як підтримувати цих людей і себе самих, особливо тоді, коли всі зависли у тривожному очікуванні того, що нашу країну змусять розтягнутися в черговому незручному шпагаті над прірвою?