РФ зранку влучила балістикою по багатоповерхівці в Кривому Розі: є поранені, під завалами можуть бути люди
Уранці понеділка, 11 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Окупанти влучили по багатоповерхівці, внаслідок чого є постраждалі, серед них діти. Під завалами можуть залишатися люди
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджена п’ятиповерхівка", - йдеться в повідомленні.
Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок прямого влучання по багатоповерхівці є поранені. Станом на 11:30 їхня кількість зросла до восьми. За даними ОВА, троє потерпілих госпіталізовані, зокрема жінки 58 і 75 років.
Зокрема, через ворожу атаку постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, а хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Зазначається, що в багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.
Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги людям.
Вибухи в місті пролунали близько 09:20. Перед цим Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та рух ракети на Кривий Ріг.
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