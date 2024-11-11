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Головна Війна з Росією РФ зранку влучила балістикою по багатоповерхівці в Кривому Розі: є поранені, під завалами можуть бути люди
Оновлено

РФ зранку влучила балістикою по багатоповерхівці в Кривому Розі: є поранені, під завалами можуть бути люди

Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
11:36
Війна з Росією Кривий Ріг

Уранці понеділка, 11 листопада, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Окупанти влучили по багатоповерхівці, внаслідок чого є постраждалі, серед них діти. Під завалами можуть залишатися люди

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Кривий Ріг. Пошкоджена п’ятиповерхівка", - йдеться в повідомленні. 

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що внаслідок прямого влучання по багатоповерхівці є поранені. Станом на 11:30 їхня кількість зросла до восьми. За даними ОВА, троє потерпілих госпіталізовані, зокрема жінки 58 і 75 років. 

Зокрема, через ворожу атаку постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, а хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Зазначається, що в багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги людям.

Вибухи в місті пролунали близько 09:20. Перед цим Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та рух ракети на Кривий Ріг.

  • Того ж ранку російські окупанти атакували село Микільське Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула місцева жителька.
Теги:
Новини
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
ракетний удар
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